英業達「人才培育」有成 斬獲TTQS金牌獎、全台僅1%獲獎

代工大廠英業達（2356）近年積極推動「人才永續」等議題，旗下員工的福利措施也陸續完成升級，而團隊18日宣布，集團於勞動力發展署最新公佈的「人才發展品質管理（TTQS）」評鑑中脫穎而出，打敗了同場較勁的其餘近2千家企業，成為全國僅1%的獲獎企業，成功抱回TTQS金牌獎的殊榮。團隊透露，此次獲獎也是政府對集團這數十年來，持續堅守「以人為本」的企業文化，所給出的最高肯定。

據悉，勞動部勞動力發展署為表揚對我國人力資源培訓發展具有卓越貢獻的事業單位及訓練機構，特地辦理113年「人才發展品質管理系統（TTQS）」評比，而今年共計有1,835家企業大廠報名參加，其中只有18家單位獲頒TTQS金牌，另有19家單位榮獲職前訓練評鑑五星殊榮，而這次獲頒金牌的單位也僅佔全年度評核單位的1%，實屬難得，也展現出其高度的培訓專業與制度化發展，確實協助成功提升產業人才技能，有效回應市場趨勢，協助各產業在全球化市場中搶得先機。

面對這次獲獎，英業達也派出人才暨管理中心副總經理暨人資長林世斌親自出席受獎。對此，團隊近年除了設置「校園徵才」、「產學接軌」、「優秀人才獎學金計畫」三大機制來強化人才培育的效果外，在公司的福利政策上，也持續推動以下四項原則，包括「績效及創意並重」、「強化員工健康保障」、「多樣福利與設施」、「員工之進修與訓練」等，而「人才培育」為英業達永續經營的基礎，公司持續打造員工學習成長的友善環境。也將教育訓練體系區分為五大類課程，以核心價值課程為中心，傳達英業達的企業文化與價值觀。