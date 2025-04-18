光林智能馬祖雌光螢保育 獲自然碳匯與生物多樣性認證

光寶（2301）旗下子公司光林智能（LEOTEK）宣布「光曜台灣：友善光環境計畫」通過農業部林業保育署「自然碳匯與生物多樣性專案」認證。

這項企業自提的創新ESG專案，不僅與林業保育署新竹分署、連江縣政府、中國文化大學森林暨自然保育學系齊力守護馬祖特有物種雌光螢的珍貴棲息地，更展現台灣與國際同步的環境治理能力，符合「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」（GBF）與聯合國永續發展目標（SDGs）。

在全球推動聯合國30x30生物多樣性保護目標的趨勢下，光林智能開發的「ECOridge生態照明技術」關注生物友善的光譜設計，依據國際自然保護聯盟IUCN發布的人工照明指南，將野生動物敏感區的藍光控制在2%以下，並優先採用590nm琥珀色主波長，成功降低70%光害影響。光林智能總經理金海濤表示這項認證不僅代表台灣科技與國際永續標準的完美接軌，更展現我們以創新解決方案守護生物多樣性的決心。

中國文化大學森林保育系主任謝佳宏說明，經過嚴謹的科學驗證，一般白光LED路燈會嚴重干擾雌光螢發光行為。使用ECOridge系統，經過實驗室內及野外環境試驗，皆可有效降低對雌光螢發光行為的干擾，研究數據證明該技術對生態保育的實質貢獻。該技術標準已獲各界認可，包括美國佛羅里達州野生動物照明認證、美國愛迪生獎智慧城市移動基礎建設類、台灣生物多樣性獎等。光林智能同時與台灣暗空協會（Taiwan Dark-sky Association）展開合作，投入台北虎山親山步道的螢火蟲復育行動，更藉由林業保育署串聯政府機關與大專院校，陸續維護國土生態綠網其中12條保育軸帶的生物多樣性。

此外，光林智能也針對馬祖多霧氣候導入道路照明設備的智能調光功能，當環境能見度低於500米時，系統會自動提升照明強度至100-150lux，確保居民行車安全，同時維持對生態的友善性。這項技術的核心突破在於整合光譜工程與AIoT技術。光林智能國際光學研發中心主任工程師潘照天表示，我們開發的『環境自適應光學引擎』搭載高精度感測器，能即時監測霧濃度、環境照度等參數，在0.3秒內完成照明模式切換。系統同時連接雲端管理平台，並同步整合天氣數據，實現故障預警與遠端維護，大幅提升維運效率。