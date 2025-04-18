中華電信攜 KKBOX 獨家首創「5G AI 平行時空共演」

中華電信（2412）近年持續投入5G創新應用，並結合AI等新技術，融入在展演活動，中華電信宣布，攜手攜手KKBOX，以5G高速率、低延遲與大連結的網路特性，結合AI即時運算技術，打造全台首次「5G AI平行時空共演」舞台，將在「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會登場。

「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會是流行樂界年度盛會，將於19日在高雄登場，中華電信表示，攜手KKBOX，耗時4個月，讓觀眾將能欣賞歌手在平行時空、以不同面貌現身的驚喜演出。

中華電信指出，「5G AI平行時空共演」採用5G SA獨立組網（Standalone，SA）架構結合網路切片（Network Slicing）技術，智慧分配專屬AI互動舞台所需的行動網路資源，確保表演在數萬人聚集的高雄巨蛋仍有充分5G頻寬，並且流暢完成AI即時運算。

上屆風雲榜中華電信攜手KKBOX，首次以「5G AI生成音樂與影像」成功打造萬人演唱會互動共演的先例，本屆再次嘗試5G AI虛實共演新應用，讓觀眾看見更多科技結合音樂表演的可能性。

中華電信指出，是本屆KKBOX風雲榜演唱會獨家電信合作夥伴，MOD及Hami Video晚間6時起獨家多視角同步直播提供用戶免費收看，近年來隨著粉絲經濟蓬勃發展，「偶像直拍視角」成為粉絲間為偶像應援的最佳利器，本屆直播將提供多視角鏡頭，除了演唱會主視角，還有獨家C位視角、追星視角與應援視角等三個偶像直拍視角，粉絲可自由切換想看的偶像鏡頭，多角度呈現演唱會盛況；「5G AI平行時空共演」時，C位視角、應援視角將切換為AI平行時空視角，用戶可同時感受5G AI虛實共演帶來的震撼與刺激。

KKBOX風雲榜演唱會今年首次重磅力邀金曲歌后蔡健雅擔任風雲大使並領銜温嵐、丁噹、高爾宣 OSN、MARZ23、派偉俊 Patrick Brasca、黃偉晉、陳華、美秀集團、芒果醬 Mango Jump等歌手團體輪番表演，並邀請海外歌手AKASAKI、林家謙響應，更安排韓國人氣天團 SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S.，與玖壹壹、Lollipop 棒棒堂、W0LF(S) 五堅情、Ozone 進行台韓男團大車拚，表演精彩可期。