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光聖啟動庫藏股 買回期間至6月10日

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

光通訊廠光聖（6442）董事會11日決議買回庫藏股，以轉讓股份予員工，光聖18日公告更正買回庫藏股區間，原預計為4月14日起至6月13日，更正為4月14日至6月10日，自集中交易市場買回2,000張股票，買回區間價格為每股228元至681元。

光聖此次預計買回庫藏股占已發行股份約2.63％。以光聖此次庫藏股買回金額最高價681元計算，法人預估，若買足2,000張，最高將斥資約13.62億元。

光聖受惠美系資料中心客戶需求暢旺，第1季稅後純益達21.05億元，季減18.82%，年增1.55倍，僅次於去年第4季的25.01億元，站穩高檔水準，寫單季歷史次高。

光通訊 庫藏股

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