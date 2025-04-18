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英業達唱旺車用！憑自研動力控制產品 搶「電控」商機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）深耕汽車電子多年，產品組合涵蓋「汽車網路安全、電動車無線系統（OTA）、自動駕駛輔助系統（ADAS）、車載娛樂系統（IVI）以及電子控制元件（ECU）」等領域，而隨著全球電動車市場不斷擴大，英業達也透過子公司英華達來擴大佈局，一舉切入最核心的「電控」領域、成功獲取龐大商機，而團隊也將於下周三（4/23）帶著旗下最新的「馬達控制器、鋰電池及鋰離子電池」等主力產品，現身智慧移動展的舞台，預計將在掀起新一波的電動車熱潮。

據悉，英業達於1991年透過子公司英華達，成立英華達(上海)電子有限公司，主要從事設計、開發、生產電腦、筆記型電腦、電子翻譯機、無線通訊產品、數位相機、通訊設備及相關數位多媒體商品、電腦軟體及以上產品之零組件與模組生產製造。而英華達近年為防止燃油車所造成的空氣汙染以及氣候變遷等衝擊，持續瞄準例如「電動車動力控制系統」等對環境污染較低的產品線佈局，並成功跨足「電池管理系統、馬達控制器、以及智慧雙電池系統iDEP」等產品的設計與開發。

事實上，電動車最重要的核心技術，是由號稱「三電系統」的「電機、電控、電池」組成；電機系統主要是指「馬達」部分，也代表電動汽車的動力系統，而該技術系統搭配上電控系統後，就能讓駕駛對該電動汽車的行駛速度進行控制，而英華達憑藉自身雄厚的智慧製造實力，成功掌握了最核心的「電動車動力控制系統」，而團隊的技術實力在這幾年的不懈鑽研之下，也早已登上全球市場之冠；展望未來，團隊面對日漸攀升的淨零趨勢，除將繼續增強旗下電動車的馬力，也將同時兼顧該產品的續航力，透過創新車用電池能量應用，建立價廉電池的安全應用生態。

事實上，英華達此次參加「台北國際汽機車零配件展/台灣國際智慧移動展 & 台北國際車用電子展」也將帶著集團旗下專門提供電動車能源服務解決方案的子品牌「馬力達科技」現身，而該公司總部設立於南京，是英華達(南京)科技有限公司於2019年10月所成立，自有專利技術「iDEP 智能雙電能系統」（iDEP）能夠整合電動車使用兩種電池的能源管理系統。提供的產品包含 iDEP、電機控制器、電能管理系統、與三電系統的整合，目前與整車廠及換電廠商合作開發汽車級應用產品，於台北與南京兩處設有研發中心。此次參展也引發市場的關注。

控制器 英業達 電動車

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