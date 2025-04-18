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郭明錤曝台積電毛利率負面影響高於預期 原因有這些

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電示意圖。聯合報系資料照
台積電示意圖。聯合報系資料照

天風國際證券分析師郭明錤表示，根據台積電（2330）的說法，考慮到美國廠對毛利率的稀釋，長期毛利率展望是維持在53%以上，對比今年第1季的58.8%，「負面影響高於我先前的推估，原因在於台積電還考慮了通膨跟關稅造成的成本」。

郭明錤認為，「台積電幫大家示範，通膨跟關稅對毛利率潛在的影響該如何計算。如果要把這邏輯套用在其他廠商，還要先考慮到台積電是有能力對客戶漲價的」，「開玩笑的講 （但要嚴肅面對），台積電可能不小心又幫其他公司開法會了」。

郭明錤指出，在他先前的計算中，根據美國產能占比與毛利率，推算美國廠對台積電整體毛利率之影響是減少1.5~2%。

台積電法說會報喜，第1季每股稅後純益13.94元，為單季歷史次高，董事長魏哲家表示，關稅確實帶來風險與不確定因素，但台積電尚未看見客戶訂單與行為出現改變，維持今年美元營收年增24%至26%目標不變，第2季財測營收可望續創新高。

台積電預估，第2季合併營收284億美元至292億美元，均值季增13%，優於市場預估的季增個位數百分比。在1美元兌新台幣32.5元的假設下，預估第2季毛利率57%至59%，營益率47%至49%。

台積電在亞利桑那州新增千億美元投資，是否影響毛利率的表現也是法人關注的重點，台積電表示，海外廠的成本比台灣廠高，預期未來的5年之內，初期因海外晶圓廠量產導致毛利率稀釋的影響約為每年2%至3%，後期則將擴大為3%至4%。

台積電 毛利率 郭明錤

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