宇隆：關稅沒影響 拚人形機器人、攻GB300供應鏈

精密零件機械加工廠宇隆今天表示，關稅變數沒有立即影響，宇隆人形機器人諧波減速機產品預計第4季出貨，今年減速機營收起飛，液冷系統關鍵UQD快接頭元件，鎖定輝達（NVIDIA）最新GB300伺服器供應鏈。

家用縫紉機大廠伸興和宇隆上午在宇隆台中梧棲新廠舉行聯合記者會，伸興董事長林志誠、宇隆董事長劉俊昌共同出席。

劉俊昌指出，台中梧棲新廠具備大股東伸興和宇隆本身的DNA，宇隆和伸興確認雙方營運方向和精神契合，伸興給宇隆更多揮灑空間，希望未來持續轉型改變，預期未來減速機可擴大宇隆整體業績表現，也可調整傳統燃油車產品的業績比重。

談到美國關稅變數，劉俊昌表示，關稅變數對宇隆沒有立即重大影響，不過需觀察成本變數增加，宇隆管控成本得宜，持續推動自有品牌。宇隆說明，美國市場占整體業績比重不到2%，會透過伸興全球布局，強化海外市場影響力。

林志誠指出，伸興投資宇隆成為大股東，宇隆3年來營運成果佳，伸興可協助機電整合和品牌行銷等，宇隆的機構件技術精度，也可協助伸興機加工技術應用發展，包括電動自行車、電動車、人工智慧（AI）伺服器、機器人等市場，雙方合作透過專業經理人制度布局營運。

在人形機器人，宇隆表示，人形機器人諧波減速機產品預期今年第4季開發完成並產出，宇隆持續開發人形機器人手指應用微型行星減速機、旋轉致動器用諧波減速機和擺線減速機等，未來規劃布局AI機器人一體式電驅動系統。

展望今年減速機業績，宇隆規劃今年是減速機元年，營收開始起飛，今年減速機營收目標達到合併營收的個位數百分比。

宇隆說明，2020年成立減速機事業單位，2022年推出自主品牌行星減速機產品，2023年至2024年推動品牌建設與市場推廣。

在人工智慧（AI）伺服器應用，宇隆透露，液冷系統關鍵元件通用快接頭UQD（Universal QuickDisconnect），目前持續打樣給國內外液冷散熱系統客戶，鎖定輝達（NVIDIA）最新GB300伺服器供應鏈，預期最快今年開始貢獻。

在其他新品，宇隆也積極開拓氫燃料電池和熱管理系統零件。

根據資料，宇隆台中梧棲新廠於2024年6月完工，工程花費約新台幣10億元，宇隆未來持續規劃新廠。伸興目前持有宇隆股權比重約26.06%，是宇隆最大股東。