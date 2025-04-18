汎銓美國廠設備全到位 5月開幕為營運添助力
美國川普政府發起關稅戰，掀起企業正視赴美設廠的必要性，半導體材料分析（MA）大廠汎銓（6830）則率先完成美國布局。汎銓表示，美國子公司添購的設備近日已全數到位，預訂5月正式營運，這也是同業中率先完成美國布局，不僅為率先卡位美國材料分析商機，也為在日益激烈的關稅戰中，增添供應韌性，也為營運添動能 。
汎銓表示，公司超前部署在美國子公司裝設材料分析關鍵設備DB FIB（雙槍聚焦離子束電子顯微鏡）、TEM（穿透式電子顯微鏡），已全數到位，就近提供先進製程研發與半導體設備材料研發的分析檢測服務客戶。汎銓子公司並預訂5月7日舉行開幕典禮。
面對關稅政策所帶來的挑戰，各大半導體設備、材料及製程廠商為規避潛在的進口關稅成本，勢必加速赴美投資設廠。汎銓預估，在地生產需求將帶動材料分析委案，推升汎銓美國子公司成長動能。
另一方面，中國大陸在關稅影響下，預料將會更積極推動科技自主與產業升級，預期將有相關補貼與優惠政策推出，以培育本土企業在半導體的研發技術並鞏固生產端的競爭力。汎銓在中國大陸半導體設備、材料、晶圓廠製程建制的研發領域，展現領先的材料分析實力並於2024年取得「高新科技企業」資質，享受稅賦優惠。今年3月份通過處份設備予子公司南京泛銓，增加服務量能，帶動營收貢獻。
展望未來，汎銓透過全球布局，在台灣深耕先進製程研發能力，同時在美國加州就近服務在地客戶，持續保持技術領先地位，祈能成為全球客戶在半導體先進製程技術研發領域的不二選擇。
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