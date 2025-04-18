快訊

整理包／大阪萬博現金無用！半年展期必看亮點、購票方式、特殊規定 完整攻略一次看 

梵蒂岡的傳教戰略？中國與教廷「秘密會議」

北檢外非法集會 警證實：朱立倫、謝龍介、楊智伃將被法辦

汎銓美國廠設備全到位 5月開幕為營運添助力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎銓美國分公司設備全數到位，預計5月正式營運。圖／汎銓提供
汎銓美國分公司設備全數到位，預計5月正式營運。圖／汎銓提供

美國川普政府發起關稅戰，掀起企業正視赴美設廠的必要性，半導體材料分析（MA）大廠汎銓（6830）則率先完成美國布局。汎銓表示，美國子公司添購的設備近日已全數到位，預訂5月正式營運，這也是同業中率先完成美國布局，不僅為率先卡位美國材料分析商機，也為在日益激烈的關稅戰中，增添供應韌性，也為營運添動能 。

汎銓表示，公司超前部署在美國子公司裝設材料分析關鍵設備DB FIB（雙槍聚焦離子束電子顯微鏡）、TEM（穿透式電子顯微鏡），已全數到位，就近提供先進製程研發與半導體設備材料研發的分析檢測服務客戶。汎銓子公司並預訂5月7日舉行開幕典禮。

面對關稅政策所帶來的挑戰，各大半導體設備、材料及製程廠商為規避潛在的進口關稅成本，勢必加速赴美投資設廠。汎銓預估，在地生產需求將帶動材料分析委案，推升汎銓美國子公司成長動能。

另一方面，中國大陸在關稅影響下，預料將會更積極推動科技自主與產業升級，預期將有相關補貼與優惠政策推出，以培育本土企業在半導體的研發技術並鞏固生產端的競爭力。汎銓在中國大陸半導體設備、材料、晶圓廠製程建制的研發領域，展現領先的材料分析實力並於2024年取得「高新科技企業」資質，享受稅賦優惠。今年3月份通過處份設備予子公司南京泛銓，增加服務量能，帶動營收貢獻。

展望未來，汎銓透過全球布局，在台灣深耕先進製程研發能力，同時在美國加州就近服務在地客戶，持續保持技術領先地位，祈能成為全球客戶在半導體先進製程技術研發領域的不二選擇。

汎銓美國分公司設備裝機情況。圖／汎銓提供
汎銓美國分公司設備裝機情況。圖／汎銓提供
汎銓美國分公司設備全數到位，預計5月正式營運。圖／汎銓提供
汎銓美國分公司設備全數到位，預計5月正式營運。圖／汎銓提供

半導體 美國 關稅

延伸閱讀

貝里斯劫機案 犯嫌為美國男子遭擊斃

港特首召開港區人大協政座談 討論應對美國關稅

【專家之眼】牛排吃多了怎會回頭啃槓子頭？

原來是新聞／千萬別抬頭！賴挨轟對川普關稅反應落拍 網路關鍵字給答案

相關新聞

汎銓美國廠設備全到位 5月開幕為營運添助力

美國川普政府發起關稅戰，掀起企業正視赴美設廠的必要性，半導體材料分析（MA）大廠汎銓（6830）則率先完成美國布局。汎銓...

川普半導體關稅將出拳 台積法說會後股價漲勢壓抑

台積電（2330）17日法說會釋出第2季美元財測成長幅度平均季增13%優於市場預估6%上下，但台積電ADR晚間開高走低隨...

台積電Q1營收 歷年最旺首季

台積電昨天公布第一季財報及全年展望，受惠於ＡＩ與先進製程需求持續攀升，第一季營收仍力抗一月的地震衝擊，寫下歷年最旺首季，...

回應關稅戰 台積電間接否認投資英特爾

美國總統川普公布對等關稅政策後，台積電董事長魏哲家昨首度說明公司應對情況，他表示客戶及訂單未改變，台積電也沒有參與英特爾...

台積電：客戶訂單沒改變 董座魏哲家喊Q2續創高

台積電昨（17）日於法說會公布上季每股純益13.94元，為單季歷史次高，董事長魏哲家坦言，關稅確實帶來風險與不確定因素，...

台積電2奈米 美國占比大增…點名蘋果、輝達等客戶需求強勁

台積電擴大先進製程「美國製造」量能，昨（17）日於法說會首度透露未來2奈米以下先進製程產能，約有三成將配置在美國亞利桑那...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。