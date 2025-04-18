房市回到剛性需求 城安建設董座樂見「我只想蓋自住好房子」

台南善化市中心指標案「明日新城安」，17日宣布結盟「台南晶英雲端管家」，集結「SGS建物生產履歷」與第三方機構等，組成「城安永續聯盟」，並發表「RE:CASA安家承諾」建築新基準。

城安建設董事長洪健溥表示，城安秉持為世界創造更美好的明天的信念，積極回應自住市場的購屋需求，強調「我只想蓋自住好房子」。

他表示，川普關稅戰，加上台積電（2330）赴美投資3.2兆，確實讓南部房地產市場出現變化，但需觀察二到三個月，才能判斷影響程度，不過，不管如何，城安一向堅持在機能成熟的市中心打造「自住型」產品，影響都不會太大。

洪健溥表示，目前剛性需求主導房地產的市況，他樂見其成，因為建築就是要拿來生活的。「房子就該回到它最初的使命，讓人好好過生活、安心成家立業」。

他說，為讓客戶享有更好購屋體驗，城安推出「RE:CASA安家承諾」。CASA為「城安永續聯盟」夥伴名號，也有「家」的含義，透過「RE:」的回信符碼，象徵城安持續與市場對話，同時持續創新的進步價值。

洪健溥進一步說明，「RE:CASA安家承諾」是城安從土地到生活的全方位思維，回應自住客的對話展現在四大面向，「RE:BIRTH在地賦興」以危老再造翻新市中心土地，並積極與在地品牌和團隊合作。

「RE:VIVE建築賦活」透過Fitwel健康認證與台南晶英雲端管家，建立住戶、建築與環境之間的互動機制，達到友善鄰里的共好生活圈。

「RE:FINE奢華賦能」採用定製建材並規劃機能導向格局，找到美學與實用的平衡點。

「RE:FORM信任賦權」經由SGS建物生產履歷讓住戶掌握營建品質，同時以第三方驗屋單位與代書陪同簽約服務，消弭資訊不對等，讓購屋流程透明化。