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川普半導體關稅將出拳 台積法說會後股價漲勢壓抑

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電財務長黃仁昭。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
台積電財務長黃仁昭。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

台積電（2330）17日法說會釋出第2季美元財測成長幅度平均季增13%優於市場預估6%上下，但台積電ADR晚間開高走低隨美股漲勢受壓抑，法人分析，台積本身基本面穩健，不過大環境上美國川普政府的半導體關稅將出拳，難免使台積法說會後股價漲勢受壓抑，實際關稅議題尚待川普政府本周後續對外說明政策。

台積電17日釋出展望，預估今年第2季美元營收介於284-292億美元，平均值季增近約13%。相關數據大幅優於法人預估季增中個位數6%上下。引發分析師不斷追問是否是美國關稅豁免期間因素帶來客戶急單或提前備貨，對此公司管理層則給出標準答案。

對於關稅議題，台積公司公開回應則說，所有政策特別是關稅決定都是政府職責，台積電作為私人企業完全尊重，但不會參與其中。

至於分析師繼續追問第2季優於預期是否已納入關稅帶來的轉變，台積則重申，如同台積先前所說，到目前為止台積還沒有看到客戶行為發生任何變化。台積第2季的成長主要得益於對3奈米和5奈米技術的強勁需求，這得益於HPC平台的成長。台積沒有看到任何客戶行為的變化。就關稅議題而言最好直接問客戶。

台積電財務長黃仁昭並重申說，關稅存在不確定性和潛在風險。「到目前為止，我們可以與大家分享的是，台積全年成長中雙位數（24-26%，中間值25%）的展望，與上一季沒有什麼不同」。

台積電 法說會 關稅

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