危機入市良機 市場震盪中看見價值浮現

近期國際政經局勢再度牽動市場，美國總統川普於4月2日的「解放日」中提出「對等關稅政策」，超乎市場預期，直接引發全球股市震盪。美股情緒指標轉負，顯示政策不確定性已打擊投資信心與民間消費。

中國信託投信指出，歷史經驗顯示「市場恐慌時，正是逢低買進優質資產的絕佳時機」。投資人可採定期定額投資中信NASDAQ（009800），以合理估值卡位具全球競爭力的科技巨頭，掌握AI與創新科技的長期成長紅利。

川普提出的關稅政策雖短期引發市場擔憂，包括通膨上升與GDP成長放緩，但同時也伴隨潛在利多：如政府削減開支、聯準會預期降息釋出近2,000億美元流動性，未來可能實施的減稅政策，有望為中長期經濟成長奠定基礎，特別有利於科技龍頭企業的發展。

中國信託投信指出，儘管市場對短期企業獲利預估有所下修，但2025至2026年標普500的企業每股盈餘（EPS）成長仍預期維持雙位數年增率。更重要的是，美股估值已顯著回調，且相較於2000年網路泡沫時期的過熱估值，當前龍頭企業的評價並未過度膨脹。以去年追捧的「七巨頭」為例，儘管面臨賣壓，其財務穩健且受惠於AI技術的長期普及性，顯示當前市場遠非泡沫化。

009800經理人王建武表示，目前市場震盪多來自投資人信心不足，非基本面惡化。歷史也多次證明，市場低迷正是布局優質資產的黃金時機。

王建武指出，009800追蹤Nasdaq 100指數，涵蓋科技龍頭與創新企業，如蘋果、微軟、亞馬遜、輝達等，這些企業不僅財務體質強健，更在AI、雲端運算、電動車等未來趨勢中佔據領先地位。此外，Nasdaq 100指數結合電子類股與傳產類股，聚焦非金融類市值型企業，長期表現穩健，具備穿越景氣循環的韌性，適合投資人長期持有。

中國信託投信表示，想趁市場修正進場的投資人，可以採用定期定額方式，分散市場波動風險，低檔時可買進更多單位，隨後行情反彈時創造更加報酬機會。現階段市況雖不明朗，但正是價值浮現的關鍵時刻。透過009800布局科技龍頭，不僅能分享AI與創新科技的長期成長紅利，更能以合理估值搶進具備全球競爭力的優質企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。