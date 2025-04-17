誠屏科技攜手NEXCOM 展示智慧顯示器與嵌入式運算的創新應用
中光電（5371）子公司－誠屏科技與工業電腦專家NEXCOM在台北南港展覽館1館4樓（展位編號：L704/L804）共同參展「2025智慧顯示展覽會（Smart Display Show 2025）」，展示前沿智慧顯示器與智慧邊緣運算技術，為業界帶來嶄新的視覺應用體驗。
前沿技術亮相，打造數位視覺新體驗
誠屏科技與NEXCOM於此次展會中聯合展出兩款高效能數位看板與嵌入式運算解決方案，可同時滿足智慧零售、AI應用及邊緣運算等多元場景需求。
●NDiS B339：搭載Intel Atom® x7000RE series處理器、Windows 11作業系統及誠屏科技27吋高亮度顯示器，並採無風扇設計，適用於智慧零售，支援高階數位看板等場景。此外，非影像感測技術與AI辨識模型應用，不受環境照明影響，無論室內或室外均能表現優異的互動體驗與顯示效能。
●NDiS B362：搭載Intel Core Ultra 5 135U處理器、內建NPU的Core Ultra處理器並搭配誠屏科技21.5吋顯示器，以更省電方式提供低功耗的AI推論能力，結合AI邊緣運算展示智慧零售之人機互動情境。
●Neu-X303：搭載第12代Intel Core (Alder Lake–PS)處理器及誠屏科技15.6吋顯示器，為AIoT設計的無風扇工業電腦，適用於工業自動化、智慧零售、智慧醫療影像處理、高效AI邊緣運算（例如：邊緣AI繪畫/醫療輔助診斷/零售應用）等應用，兼具高效能與低功耗。
●Neu-X60：搭載Intel N50處理器，小型化Windows 10工業電腦及誠屏科技10.1吋顯示器，提升互動與資訊顯示效能，適用於智慧零售、工業控制系統、智慧醫療等應用。
誠屏科技與NEXCOM長期專注於智慧顯示與嵌入式運算的創新研發，這次聯合參展不僅展現雙方深厚的技術實力，更帶來高效、靈活且具市場競爭力的解決方案，邀請業界夥伴蒞臨展位，探索智慧顯示的無限可能！
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