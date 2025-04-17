快訊

警6次舉牌！北檢外聲援者遲不退散 是否驅離？警曝可能情況

黃呂錦茹移送北檢喊「冤枉」 疑主導罷免雙吳連署

國民黨齊聚北檢被警認違法集會 謝龍介鼓勵群眾「散步」

誠屏科技攜手NEXCOM 展示智慧顯示器與嵌入式運算的創新應用

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
誠屏科技於 2025 Touch Taiwan展示多款結合 AI 感測技術的創新智能顯示產品。業者／提供
誠屏科技於 2025 Touch Taiwan展示多款結合 AI 感測技術的創新智能顯示產品。業者／提供

中光電（5371）子公司－誠屏科技與工業電腦專家NEXCOM在台北南港展覽館1館4樓（展位編號：L704/L804）共同參展「2025智慧顯示展覽會（Smart Display Show 2025）」，展示前沿智慧顯示器與智慧邊緣運算技術，為業界帶來嶄新的視覺應用體驗。

前沿技術亮相，打造數位視覺新體驗

誠屏科技與NEXCOM於此次展會中聯合展出兩款高效能數位看板與嵌入式運算解決方案，可同時滿足智慧零售、AI應用及邊緣運算等多元場景需求。

●NDiS B339：搭載Intel Atom® x7000RE series處理器、Windows 11作業系統及誠屏科技27吋高亮度顯示器，並採無風扇設計，適用於智慧零售，支援高階數位看板等場景。此外，非影像感測技術與AI辨識模型應用，不受環境照明影響，無論室內或室外均能表現優異的互動體驗與顯示效能。

●NDiS B362：搭載Intel Core Ultra 5 135U處理器、內建NPU的Core Ultra處理器並搭配誠屏科技21.5吋顯示器，以更省電方式提供低功耗的AI推論能力，結合AI邊緣運算展示智慧零售之人機互動情境。

●Neu-X303：搭載第12代Intel Core (Alder Lake–PS)處理器及誠屏科技15.6吋顯示器，為AIoT設計的無風扇工業電腦，適用於工業自動化、智慧零售、智慧醫療影像處理、高效AI邊緣運算（例如：邊緣AI繪畫/醫療輔助診斷/零售應用）等應用，兼具高效能與低功耗。

●Neu-X60：搭載Intel N50處理器，小型化Windows 10工業電腦及誠屏科技10.1吋顯示器，提升互動與資訊顯示效能，適用於智慧零售、工業控制系統、智慧醫療等應用。

誠屏科技與NEXCOM長期專注於智慧顯示與嵌入式運算的創新研發，這次聯合參展不僅展現雙方深厚的技術實力，更帶來高效、靈活且具市場競爭力的解決方案，邀請業界夥伴蒞臨展位，探索智慧顯示的無限可能！

誠屏科技27吋高亮度顯示器搭配新漢NDiS B339，採無風扇設計，適用於智慧零售，支援高階數位看板等場景。業者／提供
誠屏科技27吋高亮度顯示器搭配新漢NDiS B339，採無風扇設計，適用於智慧零售，支援高階數位看板等場景。業者／提供

AI 處理器 顯示器

延伸閱讀

掌握國防及工業電腦大單─事欣科

崑山科大七連霸私校發明專利 打造技轉與創新應用招牌

錼創Touch Taiwan 秀多款全球首發MicroLED 搶攻AI眼鏡、裸眼3D商機

微星QD-OLED電競顯示器...打造極致遊戲體驗 亮相開賣

相關新聞

彭双浪：川普關稅使美中脫鉤 富采目前無美設廠計畫

LED廠富采董事長彭双浪今天表示，美國總統川普力推高關稅措施，將使美、中兩大經濟體脫鉤，造成國際秩序重整，板塊移動；未來...

劉揚偉說到做到 鴻海美國布局再加碼2660萬美元

鴻海（2317）17日晚間公告，代子公司Foxconn EV Technology Inc.公告取得Foxconn EV...

晶片設計迎5變革 Arm點名AI關鍵挑戰

Arm最新發布《晶片新思維：奠定 AI 時代新基礎》報告，指AI時代晶片的設計架構將有許多轉變，多樣AI工具軟體與硬體的...

劉揚偉：關稅一定有影響 但對鴻海影響小

針對川普關稅是否影響鴻海（2317）布局？鴻海董事長劉揚偉17日表示，「關稅不會影響是不可能的，一定會影響，但是鴻海在相...

劉揚偉：台灣扮AI要角 鴻海助多國建數據中心產業鏈

鴻海董事長劉揚偉今天表示，人工智慧（AI）市場發展前景可期，「全球很難跟台灣脫鉤」，算力需求會持續增加，集團正在全球多個...

DDoS攻擊持續升溫 中華電信監測：台灣每日被攻擊35次

隨著全球數位威脅加劇，駭客攻擊持續發生，尤其2024年起DDoS攻擊頻率持續上升，全球攻擊次數較去年成長53%，最大攻擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。