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台積電Q1營收 歷年最旺首季

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

台積電昨天公布第一季財報及全年展望，受惠於ＡＩ與先進製程需求持續攀升，第一季營收仍力抗一月的地震衝擊，寫下歷年最旺首季，仍是歷史次高；單季毛利率百分之五十八點八、每股純益十三點九四元，同寫歷年首季最佳表現。至於第二季在美國關稅戰干擾下，預估仍可季增逾百分之十二，挑戰單季新高。

台積電公布第一季營收二五五點三億美元，季減約百分之五點一、年增約百分之卅五點三，創歷年同期新高，換算台幣約八三九二點五億元；首季毛利率百分之五十八點八，較前一季的百分之五十九略低，但優於去年同期的百分之五十三點一；稅後純益為台幣三六一五點六億元，每股純益十三點九四元，創同期新高。

台積電首季先進製程營收比重高達百分之七十三，其中三奈米占百分之廿二，五奈米占百分之卅六，七奈米占百分之十五；和去年第四季的百分之七十四相當。

展望本季，台積電總裁魏哲家說，儘管面臨美國關稅政策變化及地震等挑戰，客戶需求仍強勁，特別是ＡＩ及機器人相關需求持續成長，預期今年全年營收增幅約廿中位數百分比，其中ＡＩ營收將會倍增，未來五年年複合成長率仍可望逾百分之四十。

至於法人關注的美國政府將達輝的H20和ＡＭＤ的MI308晶片列入出口中國的禁令，魏哲家說，這部分已列入本季的財測預估內。

台積電預估本季合併營收介於二八四億到二九二億美元，以匯率卅二點五元計算，單季合併營收介於九二三○億元至九四九○億元，季增百分之十一點二至十四點四，毛利率介於百分之五十七至五十九，與第一季的百分之五十八點八相近；營業利益率百分之四十七到四十九。

魏哲家表示，台積電在美國雖提出合計一六五○億美元的投資計畫，但在政府的支持下，公司也計畫未來幾年內在國內興建十一個製造廠和四個先進封裝廠。

外界盛傳ＡＩ客戶砍單並放緩CoWoS產能布建，魏哲家說，台積電今年仍計畫將CoWoS產能倍增，明年供需情況雖會稍為改善，但客戶對CoWoS的需求，預估還是超過台積電的供給。

台積電 營收 美國

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