台積電董事長魏哲家 駁斥與英特爾合資傳聞

市場先前盛傳，台積電（2330）要與英特爾合資經營晶圓廠，台積電董事長魏哲家昨（17）日於法說會上，還沒等法人提問即表示「目前沒有與其他公司討論任何合資，或是技術授權、轉移及共享」。

即便沒有點名廠商，外界解讀，魏哲家以直球對決，直接挑明、破除近期滿天飛的流言。

今年2月開始，市場陸續傳出各種台積電與英特爾合作、合資的傳聞，各版本不外乎以台積電扮演拯救者角色，透過單獨與英特爾合資，或是與其他美國客戶一起挹注英特爾晶圓代工業務，或是提供英特爾技術支援，讓虧損嚴重的英特爾獲得有利扶持，還帶來客戶。

台積電先前對傳聞都保持不予評論態度，魏哲家更沒有直接點名相關廠商，但直接公告「沒有合資或技術移轉」的談話，打臉各版本的傳言。

魏哲家在法說會中說明台積電在美國亞利桑那州的投資，包括建置計畫與大概的進程等。

外界認為，台積電表現的態度很明確，在美國會親力親為的建廠並持續擴大投資，會與合作夥伴一同達成，市場暫時不用再謠傳台積電和英特爾在一般業務之外，還有各種形式「聯姻」的可能性。

另外，台積電是因應客戶需求而擴產，海外晶圓廠的成本也較高，市場近期也不斷傳出台積電將提高美國廠區生產晶圓的代工價格。台積電重申，反映公司的價值是一項持續的過程，而地理區域製造靈活性是其對客戶價值主張的重要組成部分，已開始與主要客戶討論此問題，到目前為止「進展非常順利」。

台積電指出，在破碎全球化環境下，包含台積電及所有其他半導體製造業者在內，海外晶圓廠成本都更高。

台積電在亞利桑那州新增千億美元投資的影響，預期未的五年之內，初期因海外晶圓廠量產導致毛利率稀釋的影響約為每年2％至3％，後期則將擴大為3％至4％。

台積電強調，將持續在亞利桑那州擴大規模，致力改善成本結構，並且持續與客戶和供應商夥伴密切合作，以管控相關影響。