台積電全年380億至420億美元 資本支出維持不變

台積電（2330）昨（17）日於法說會上重申，今年資本支出維持先前訂出的380億美元至420億美元區間不變，符合市場預期。今年資本支出挑戰歷史新高，平均值達400億美元。

針對今年資本支出用途，台積電預期，其中約70%用於先進製程，10%至20%用於特殊製程，10%至20%用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

台積電說明，較高水準的資本支出始終與公司未來數年較高的成長機會相關，台積電繼續投資以支持客戶成長，2025年資本支出中，有一小部分與該公司最近宣布有意增加千億美元拓展美國亞利桑那州產能的投資計畫相關。

台積電昨天並於法說會揭露今年首季資本支出100.6億美元，較去年第4季的112.3億美元略降。

台積電重申，所有海外決策都是基於客戶需求，因為他們（客戶）重視一定的地域靈活性；此外，也包含必要程度的政府支持，這是為了公司股東將價值最大化。

數據顯示，台積電2024年資本支出實際運用297.6億美元，略低於公司原先預估的略高於300億美元。台積電過往曾調整資本支出預估，2024年7月法說會調整區間值，從原訂280億美元至320億美元改為300億美元至320億美元，三個月後的法說會再改為略高於300億美元，最終實際支出則低於預估，顯示該年度公司更謹慎的動用資本支出。