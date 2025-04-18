台積電投資日德腳步 沒放緩

市場先前傳出，台積電（2330）因加碼美國投資，且台灣先進製程布局同步推進，可能放緩日本、德國等地海外投資腳步，台積電董事長魏哲家昨（17）日於法說會回應法人提問相關問題，明確表達「沒有放緩對日本與德國的建設投資」。

有法人昨日在台積電法說會中提問，有鑑於較成熟的製程目前需求可能不是那麼高，台積電是否考慮放緩日本、德國等海外產能建置速度。

魏哲家明確回應，沒有要放緩對日本與德國的建設投資，依然會按照計畫進行。因為相關成熟製程都是利基型應用，而台積電的競爭對手並沒有足夠的產能或能力來支持。

針對日本建廠計畫，魏哲家表示，感謝當地中央政府、縣政府和地方政府的大力支持，該公司的進展非常好。其在熊本的第一座特殊製程技術晶圓廠，已於去年底以非常好的良率開始量產，第二座特殊製程晶圓廠的營造工程則訂於今年稍晚展開，進度取決於當地基礎設施的安排情形。

據了解，台積電熊本一廠最大月產能將達5.5萬片，熊本二廠則已進行整地。另外，在歐洲地區，魏哲家也指出，獲得來自歐盟執委會、德國聯邦政府、邦政府和市政府的堅定承諾，正按照計畫於德國德勒斯登興建一座特殊製程技術晶圓廠。

台積電也持續深耕台灣。魏哲家強調，在台灣政府的支持下，台積電規畫在未來數年內，於國內興建11座晶圓廠及4座先進封裝廠。2奈米製程預計將於今年下半年開始量產。