台積電：客戶訂單沒改變 董座魏哲家喊Q2續創高

台積電（2330）昨（17）日於法說會公布上季每股純益13.94元，為單季歷史次高，董事長魏哲家坦言，關稅確實帶來風險與不確定因素，但台積電尚未看見客戶訂單與行為出現改變，維持今年美元營收年增24%至26%目標不變，本季財測營收可望續創新高，均值季增13%，優於預期。

川普政府祭出關稅戰，牽動全球科技業神經，擔心壓抑終端需求，隨著川普延後90天實施對等關稅，近期業界屢傳出現「急單」。魏哲家首度對此表態，台積電客戶訂單與行為不變，意味「沒下急單、也沒砍單」。即便沒急單，台積電本季營收增幅仍優於預期。

魏哲家認為，可能會在未來幾個月內獲得更多關稅相關資訊，將繼續密切關注對終端市場需求的影響，並謹慎管理業務。台積電昨天股價下跌8元、收847元；周四ADR早盤一度漲約3%，隨後漲幅收斂。

市場傳出台積電將提高美國廠代工價格，台積電則重申，反映公司的價值是一項持續的過程，而地理區域製造靈活性是其對客戶價值主張的重要組成部分，已開始與主要客戶討論此問題，到目前為止「進展非常順利」。

台積電預估，本季合併營收284億美元至292億美元，均值季增13%，優於市場預估的季增個位數百分比。在1美元兌新台幣32.5元的假設下，估本季毛利率57%至59%，營益率47%至49%。「雙率」平均值皆季減0.5個百分點。台積電本季成長展望超乎預期，分析師追問是否與美國關稅豁免期間客戶下急單或提前備貨有關，魏哲家說，主因客戶3奈米強勁需求。

魏哲家強調，台積電維持今年美元營收年增24%至26%的目標，在關稅戰態勢未明下，將持續關注基本面，包含技術領先、卓越製造和客戶信任，進一步強化競爭地位。有信心2025年公司成長幅度可繼續超越晶圓製造2.0產業整體成長。

台積電重申，持續觀察到客戶今年對AI相關需求強勁，維持今年AI加速器對公司營收貢獻再成長一倍的看法。



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