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鴻海董事長劉揚偉 呼籲發展軟體產業

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海董事長劉揚偉。 記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。 記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（17）日表示，台灣是全球AI算力技術的重要基地，擁有完整的供應鏈，以及科技製造整合實力，但全球軟體產值將達2兆美元，台灣軟體產值占比卻不到1%，台灣應利用成熟的硬體製造能力，來支持軟體產業的發展。

他指出，台灣有非常完整的晶片供應鏈，科技業與製造業的整合力量，交通不到一個半小時的地方就有完整供應鏈，是非常難得的重要優勢。

全球半導體產值6,270億美元，台灣占了27%；相較下，軟體產業產值將達到2兆美元，比半導體產值還大，但台灣僅占1%。美國數位產業蓬勃發展，軟體服務占比高達91.5%，台灣軟體在數位產業中占比僅16.6%，軟體產業占比太低，還有很大的空間沒發展。

他指出，Google前執行長施密特曾說過，台灣是很棒的國家，但「軟體能力很糟糕」，即使台灣在全球硬體供應鏈中居關鍵地位，但軟體產業發展相對薄弱。

劉揚偉認為，目前PC和手機軟體兩個領域，都被美國拿走了，AI還有機會，因為AI發展上還沒有誰是絕對領先，這是台灣非常重要的機會，要利用台灣成熟硬體能力，支持軟體產業發展。

鴻海加強軟體、半導體等事業發展，鴻海研究院昨日宣布，與陽明交大及美國德州大學奧斯汀分校跨國合作，投入第四代半導體研究，已在衛星通訊及高功率元件領域取得突破。

半導體 美國 衛星通訊

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