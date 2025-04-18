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劉揚偉：鴻海受關稅影響較輕 將深化美國製造

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
劉揚偉昨日在工總演講時表示，鴻海受美國對等關稅影響相對輕。記者曾學仁／攝影
劉揚偉昨日在工總演講時表示，鴻海受美國對等關稅影響相對輕。記者曾學仁／攝影

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（17）日指出，美國對等關稅對鴻海布局一定會有影響，但鴻海四、五年前就全球化布局，而且布局很早，受到的影響相對輕。關稅是目前最大問題，沒有人知道接下來如何發展，也是最大的不確定性。

鴻海近年持續加強區域化製造能力，鴻海昨日公告，再增資美國子公司2,660萬美元（約新台幣8.67億元），持續深化美國布局。

工總昨天舉行會員大會，劉揚偉以「生成式AI鴻海實踐報告」為題發表演講。他受訪時表示，貨物自由流通對產業才是有幫助，限制產品流動，就會限制市場和創意，最好是要開放。

劉揚偉談話重點
劉揚偉談話重點

他說，鴻海四、五年前就展開全球布局，未來產業趨勢是區域化製造，也因為布局早，雖有影響，但相對比較輕。

劉揚偉坦言，客戶現在最關心的就是關稅，現在沒有人知道關稅高低的結果，這是最大的問題，也是最大的不確定性。

鴻海近期增加印度與美國的布局，昨天代美國俄亥俄州子公司Foxconn EV Technology Inc.公告以2,660萬美元取得Foxconn EV System LLC股權，作為長期投資。鴻海是全球最大AI伺服器出貨業者，劉揚偉也看好AI商機，透露正積極與多個國家建構AI產業鏈，因各國主權AI意識興起，都會建立當地伺服器，鴻海協助各國發展主權AI，也與經濟部合作，一起帶動台灣AI產業的發展。他分析鴻海在AI布局上有硬體垂直整合的優勢，以手機來說，鴻海可做出65%零組件，AI伺服器零組件有非常大的比重也是鴻海製造。

他強調，美國的星際之門到2029年之前要投資5,000億美元基礎設施，這是台灣的機會；亞馬遜AWS、微軟、Google與Meta四大雲端服務供應商（CSP），持續投資資料中心，加上台灣占有全球AI基礎建設八到九成的市占率，AI市場非常龐大，台灣千萬不要忽視此一市場。

主權 美國

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