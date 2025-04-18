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國巨股票分割 將一拆四

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

國巨（2327）昨（17）日公告，董事會通過公司章程修改每股面額，原每股面額為新台幣10元，變更後每股面額為新台幣2.5元，亦即股票「一拆四」。國巨表示，隨著股票分拆，可讓股價更親民。

國巨是台灣第一家進行股票拆分的被動元件廠。此前，台灣進行股票分拆多為半導體相關業者，包括前股王矽力-KY、朋億、長科等。

法人指出，國巨近年獲利績優，股價都在數百元以上，前幾年被動元件大缺貨，還曾躋身「千金股俱樂部」。惟高價股伴隨而來的救市交易成本高，讓一般散戶很難入手，並導致交易量不易擴大。

以國巨為例，近期單日成交量多在數百至一、二千張，偶有逼近萬張大量。隨著股票分拆，讓股價更親民，有助活絡交易量。國巨昨天收盤價為457元、漲7元，成交量1,928張。

國巨表示，董事會決議通過公司章程修改每股面額，原每股面額為新台幣10元，變更後每股面額為新台幣2.5元，原每股面額新台幣10元，原已發行總股數5億1,824萬1,455股，變更後每股面額新台幣2.5元，變更後已發行總股數為20億7,296萬5,820股。

國巨 新台幣 股票

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