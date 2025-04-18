國巨加碼搶親 拚買日企…預計5月7日開始公開收購

被動元件大廠國巨（2327）昨（17）日宣布，將提高公開收購日本感測器大廠芝浦電子（Shibaura Electronics）價格至每股5,400日圓，較原規劃每股4,300日圓增加25.58%，總收購金額增至823.3億日圓（近新台幣190億元），預計5月7日開始進行公開收購，第3季完成。

國巨今年2月初宣布，擬斥資655.59億日圓（約新台幣140億元），公開收購芝浦電子全數股權，上周則傳出日本軸承業者美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）有意搶親，將提出更高價格收購，並且獲得芝浦電子支持。

日媒先前披露，美蓓亞三美開出的收購價預料高於國巨，估總價約700億日圓。隨著國巨提高對芝浦電子收購價，並高於美蓓亞三美的條件，市場解讀，這透露國巨集團積極爭取完成此次跨國併購案的決心，不讓其他對手搶親。

國巨指出，此次併購主要目的為擴展感測器業務，預期併購後產生四大效益，首先是國巨將提供更多的研發資源，以促進芝浦電子的技術領先地位；其次是投入財務資源，進一步支持芝浦電子的成長。

第三是提升芝浦電子在日本生產能力和設備，為未來成長做準備。第四，透過國巨全球通路經銷商平台和全球化客戶的基礎，擴大芝浦電子在全球市場的客戶覆蓋範圍，以加速全球市占率增長，特別是在美洲及歐洲地區。

國巨認為，透過過這次跨國併購，可整合資源、擴大營運規模，以提升國際競爭力，擴展感測器業務，對集團每股淨值及每股盈餘將有正面助益。

國巨強調，集團具備全球銷售通路創造銷售綜效的潛力；旗下多個業務單位客製化產品性質與芝浦產品高度相似；集團具備經營全球業務經驗，可有效分散地緣政治風險。

芝浦電子是熱敏電阻（thermistor）、即高精度溫度感測器大廠，這是電動車、油電混合車、工業機器人、風電機組的關鍵零件組。

芝浦電子去年全球市占達13.5%，是這個利基市場的領袖。美蓓亞三美想藉併購擴大電子零組件業務，並讓領先全球的尖端感測器技術留在日本。

國巨規劃100%收購芝浦電子，總股數約1,524.62萬股，惟若最終有效應賣股數未達預定收購股數，但已達最低收購股數762.31萬股（約當預定收購股數50%）時，本次公開收購數量條件仍告成就，預計5月7日啟動公開收購作業，屆時將同時進行並完成相關監管批准及其他必要程序。