啟動AI顯示新視界 默克攜光電材料智慧與跨域整合實力亮相

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
默克電子科技事業體全球光電科技事業執行副總裁 Damien Tuleu（中）及全球研發長周光廷（左）、台灣光電科技總經理張家曄合影。記者李珣瑛／攝影
默克電子科技事業體全球光電科技事業執行副總裁 Damien Tuleu（中）及全球研發長周光廷（左）、台灣光電科技總經理張家曄合影。記者李珣瑛／攝影

美國總統川普的對等關稅政策打亂全球經濟，默克電子科技事業體全球光電科技事業執行副總裁 Damien Tuleu今（17）日表示，默克全球布局完整，得視如何面對持續變的關稅做因應調整。

Damien Tuleu出席Touch Taiwan 2025系列展，並於「智慧顯示應用趨勢國際論壇」發表專題演講，分享對產業未來的洞見。默克光電科技事業液晶暨圖型化材料全球研發長周光廷，則是在「先進顯示技術及應用論壇」深入解析顯示技術演進趨勢與關鍵材料創新。

Damien Tuleu今天受訪時表示，默克很謹慎看待關稅這件事，並保持很好的彈性與韌性，但很難主動出擊，希望在被動過程卻又保有主動的能量。他說，默克在全世界布局完整，是非常在地化的全球公司，就像在台灣提供的材料，也是在地生產。

至於顯示器產業是否受到衝擊，默克集團電子科技事業體台灣光電科技總經理張家曄指出，如果關稅造成通膨嚴重，總體購買力一定會受影響，但這取決於川普的態度。由於川普暫緩90天實施關稅，第2季大家應會提前擴大生產力道，90天以後狀況如何，目前未可知。

張家曄就產品別分析影響指出，電視產業的整機組裝廠不散在中國、越南、墨西哥等處，估計影響不太大；但集中在亞洲生產的IT產品，研判受到的影響可能較大。他說，若整體經濟不好，所有產業都將受到波及。

全球領先的科學與科技公司默克，今年在Touch Taiwan首度以整合升級後的光電科技事業體全新亮相，以「掌握光的變革力量 – We Materialize Light」為主題，聚焦三大核心領域 – 顯示器材料、光學科技，以及量測與檢測的領先技術。默克也特別規劃互動體驗專區，透過遊戲方式生動詮釋三大技術領域的應用突破，展示前瞻材料結合AI人工智慧，如何驅動智慧顯示與先進製造的升級，呼應未來科技與生活型態的多元轉變。

光電 關稅 默克

延伸閱讀

關稅立場何時再轉向？策略師建議緊盯1指數 有機會觸發「川普護盤」

彭双浪：川普關稅使美中脫鉤 富采目前無美設廠計畫

日美交涉關稅不順利？ 傳川普怨駐日美軍經費負擔「不公平」

「美日重大進展」川普罕見親自出席關稅談判 日媒：日方恐處境艱難

相關新聞

彭双浪：川普關稅使美中脫鉤 富采目前無美設廠計畫

LED廠富采董事長彭双浪今天表示，美國總統川普力推高關稅措施，將使美、中兩大經濟體脫鉤，造成國際秩序重整，板塊移動；未來...

劉揚偉說到做到 鴻海美國布局再加碼2660萬美元

鴻海（2317）17日晚間公告，代子公司Foxconn EV Technology Inc.公告取得Foxconn EV...

晶片設計迎5變革 Arm點名AI關鍵挑戰

Arm最新發布《晶片新思維：奠定 AI 時代新基礎》報告，指AI時代晶片的設計架構將有許多轉變，多樣AI工具軟體與硬體的...

劉揚偉：關稅一定有影響 但對鴻海影響小

針對川普關稅是否影響鴻海（2317）布局？鴻海董事長劉揚偉17日表示，「關稅不會影響是不可能的，一定會影響，但是鴻海在相...

劉揚偉：台灣扮AI要角 鴻海助多國建數據中心產業鏈

鴻海董事長劉揚偉今天表示，人工智慧（AI）市場發展前景可期，「全球很難跟台灣脫鉤」，算力需求會持續增加，集團正在全球多個...

DDoS攻擊持續升溫 中華電信監測：台灣每日被攻擊35次

隨著全球數位威脅加劇，駭客攻擊持續發生，尤其2024年起DDoS攻擊頻率持續上升，全球攻擊次數較去年成長53%，最大攻擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。