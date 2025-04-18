可成董事改選 外資來插旗
金屬機殼大廠可成（2474）5月底股東會將全面改選董事，以外資股東TIH執行長王亞倫為首的市場派，爭取可成董事席次，是國內首度有外資插旗，卡位董事會的案例，故備受矚目。王亞倫昨（17）日發布聲明指出，爭取董事目的是輔佐及監督，並不是為了爭奪經營權。
可成提出五點反駁TIH的觀點，包括：該公司強烈譴責不實言論；所謂「股東行動主義」純屬包裝，與可成公司轉型成效無關；提名董事候選人資格與產業知識嚴重不足；TIH用惡意及錯誤言論混淆視聽，違反產業與治理基本誠信原則；可成公司對股東會秉持開放透明立場，將捍衛公司法律權益。
王亞倫聲明稿指出，這次董事提名人選，是依照可成近年規劃來考量，包含轉型領域、 醫療生醫、半導體科技、東南亞人脈等，此時也是好的併購時機。
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