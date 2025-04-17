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可成發五大聲明 駁斥外資股東 TIH

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

針對1%股東TIH於17日對媒體發布之新聞稿，金屬機殼廠可成（2474）晚間發布聲明稿，並針對以下五點進行澄清與反駁，以下為聲明稿：

針對1%股東TIH於今日對媒體發布之新聞稿，可成科技股份有限公司（股票代號：2474，以下簡稱「本公司」）特此嚴正澄清並聲明如下：

一、我們強烈譴責不實言論

TIH於新聞稿中多次引用錯誤資訊、以斷章取義與片面解讀方式，誤導媒體與社會大眾，自稱「輔佐與監督公司」，實則長期以來僅透過間接管道、報章媒體對本公司經營層進行無依據的攻擊，從未提出任何具體、可行之經營建議。對其屢次發表不實與失焦言論，本公司表達最嚴正的譴責與遺憾。

二、所謂「股東行動主義」純屬包裝，與本公司轉型成效毫無關聯

TIH聲稱因其介入，致使本公司股利發放創下新高，甚至將本公司自有資源所執行之庫藏股政策誤導性地列為其「KPI」，嚴重誤導投資人。事實上，本公司調升2024年度股利，係基於穩健的營運成果與高達19元之每股盈餘（EPS），以及對資本結構與股東報酬長期策略的持續落實，與其言行並無任何因果關係。

三、提名董事候選人資格與產業知識嚴重不足

TIH所提名之董事及獨立董事候選人，雖擁有財務或法律背景，但皆缺乏與本公司所處高度技術密集產業相關之實務經驗，亦未曾參與任何與本公司業務相符之營運或併購案。可成科技目前正處於雙軸轉型關鍵階段，涵蓋電子精密製造、醫療、半導體、航太等四大領域，TIH所提名人士不具備相關產業知識與經營歷練，無法勝任本公司董事職責。

四、使用惡意及錯誤言論混淆視聽，違反產業與治理基本誠信原則

TIH於過往與本次多次使用片面資訊意圖抹黑本公司管理層、混淆視聽，並將本公司依法捍衛公司聲譽與經營穩定之行為詆毀為「用股東的錢告股東」，實屬混淆法律事實與公共理解。誠信與專業應為企業治理的根本，TIH屢屢違背此一原則，令人深感遺憾。

五、本公司對股東會秉持開放透明立場，亦將捍衛公司法律權益

本公司歡迎所有理性、專業的股東參與公司治理，並將持續以誠信與實績對股東負責。與此同時，對於一切惡意抹黑、造謠與損害公司聲譽之行為，本公司亦將捍衛其權益，絕不姑息。

本公司自成立以來始終以創新、穩健及誠信為治企根本，未來亦將持續推動轉型升級、強化公司治理，攜手所有真正關心公司長期發展的股東，共同迎向可成下一階段的成長與卓越。

可成 股東會

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