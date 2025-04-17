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夏普全新「森呼吸」3D清淨循環扇開賣 銷售額超過600萬元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
夏普全新《森呼吸》3D清淨循環扇正式開賣。夏普／提供
夏普全新《森呼吸》3D清淨循環扇正式開賣。夏普／提供

鴻海（2317）旗下台灣夏普與日本同步上市於2025年推出全新力作——《森呼吸》3D清淨循環扇，不僅在募資平台上創下銷售破千台、募資金額超過600萬元的亮眼成績，將於4月18日正式於台灣各大通路正式開賣，包括SHARP二家旗艦店～三創生活園區與高雄大立百貨、夏普震旦、全台百貨公司、量販通路家樂福、以及電商平台均可買到。

森呼吸搭載夏普獨家專利技術——最高濃度50000級PCI自動除菌離子技術，能有效淨化空氣、抑制病毒與細菌，並消除室內異味如菸味、料理氣味及寵物氣味等。透過釋放與自然界相同的正負離子，讓居家空間如同置身森林般清新。

此外，森呼吸擁有強大的送風性能，對角線送風距離達10公尺，直向送風距離更可達24公尺，小巧機身卻能覆蓋15坪空間，有效加速室內空氣流通。其多功能設計適用於客廳、臥室、廚房及浴室等不同場景，解決濕氣、異味及悶熱問題。

森呼吸採用仿貓頭鷹翅膀截面設計的扇葉，實現高效捕捉風流的同時降低噪音，最低運轉音量僅20dB，比耳語更輕柔。前後罩及扇葉可徒手拆卸，維護保養簡單方便。

此外，森呼吸具備多段擺頭功能（上下140°、左右120°），並可透過磁吸式遙控器精準調整風向角度至1.2°單位，滿足定點送風需求，如衣物乾燥或特定物品除菌脫臭。

搭載DC直流變頻馬達，森呼吸不僅連續運轉耐用，更比一般循環扇更省電。以最大風量每天運轉8小時計算，每月電費僅約17元（以每度3.5元計算）。

森呼吸3D清淨循環扇提供多種模式，包括：連續運轉模式：10段風量自由調整。自然風模式：模擬自然間歇風。舒眠模式：燈光變暗，逐漸減弱風量後自動停止。衣物乾燥模式：加速衣物晾乾，並自動停止運轉。

夏普

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