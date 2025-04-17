劉揚偉說到做到 鴻海美國布局再加碼2660萬美元

鴻海（2317）17日晚間公告，代子公司Foxconn EV Technology Inc.公告取得Foxconn EV System LLC股權，交易金額為2,660萬美元（約新台幣8.67億元）取得股份目的是長期投資。

由於Foxconn EV System LLC是鴻海位在美國俄亥俄州的子公司，外界認為，鴻海為美國子公司注入資金，此舉將持續擴大美國市場的布局，也呼應了鴻海董事長劉揚偉所說，鴻海的全球布局最完整，受到關稅的影響最小。

劉揚偉今天應邀出席工總會員大會演講，針對川普關稅是否影響鴻海布局？劉揚偉在會後表示，「關稅不會影響是不可能的，一定會影響，但是鴻海在相關布局已經在四、五年前展開了，鴻海之前就一直提到，未來的產業是區域化製造，我們四、五年前就開始布局，我們布局早，影響相對比較小」。

針對鴻海集團在美國是否產能調整比重，劉揚偉笑而不答。至於客戶目前最關心的是什麼？劉揚偉說，當然是關稅，因為現在關稅的高低與結果是什麼，沒有人知道，這是最大不確定性。

針對輝達（NVIDIA）的H20晶片無法賣到中國大陸？他說，與客戶有關的問題請客戶回答。