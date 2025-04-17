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TBC積極轉型 獲銀行團275億元聯貸支持

中央社／ 台北17日電

台灣寬頻通訊（TBC）集團今天表示，近期積極推動轉型，寬頻滲透率也提高到逾5成，委由北富銀、國泰世華銀、安泰銀共同統籌主辦新台幣275億元的聯合授信案，也在4月10日動撥，資金主要用在償還既有金融借款與充實營運週轉金等，以優化運用效益。

台灣寬頻通訊集團旗下的5個有線電視經營者包括南桃園、北視、信和、吉元及群健，近年由大豐有線電視大股東戴永輝入主管理營運，除了強化基礎網路建設，也積極促使企業轉型推廣寬頻與網路布建及平台上延伸的各種多元加值服務，增加用戶黏著度。

TBC今天發布新聞稿，近年積極推動轉型，跟上市公司大豐有線電視聯手，採用其寬頻品牌「大大寬頻」共同行銷並合作串聯機房，在經營區域內提供民眾順暢的光纖上網服務體驗，訂閱戶數年均成長率近11%，集團寬頻業務滲透率亦提升到逾50%。

TBC指出，本次聯貸案共獲20家金融機構踴躍響應，除了3家共同統籌主辦行外，既有銀行團中的合庫銀、中信銀、東亞銀行、台新銀、兆豐銀、台企銀、新光銀、永豐銀、高雄銀、農業金庫、土銀、板信銀及上海商銀都持續展現支持外，凱基銀、彰銀、第一銀及台中商銀也在本次加入銀行團行列。

展望未來，TBC表示，將持續深化本業、擴大多元布局，藉由本次聯貸案所獲資金動能，集團除了改善財務結構外，也將積極布局新世代的數位基礎建設，並加速數位轉型與創新應用。

布局 有線電視 聯貸案

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