默克攜光電材料跨域整合實力 於2025 Touch Taiwan亮相

2025 Touch Taiwan 智慧顯示系列展於4月16日至18日於台北南港展覽館盛大舉行，聚焦智慧顯示、智慧製造、工業材料與淨零碳排等未來趨勢。全球領先的科學與科技公司默克，今年首度以整合升級後的光電科技事業體全新亮相，以「掌握光的變革力量 – We Materialize Light」為主題，聚焦三大核心領域 – 顯示器材料、光學科技，以及量測與檢測的領先技術。默克也特別規劃互動體驗專區，透過遊戲方式生動詮釋三大技術領域的應用突破，展示前瞻材料結合AI人工智慧，如何驅動智慧顯示與先進製造的升級，呼應未來科技與生活型態的多元轉變。

默克電子科技事業體全球光電科技事業執行副總裁Damien Tuleu表示，默克以逾百年深厚的顯示材料技術為核心，融合光學、化學及半導體應用等跨域解決方案，並導入AI人工智慧與機器學習，與客戶共同打造新世代高效能的創新互動應用。這也展現了我們對工業5.0的積極回應。作為電子產業的領導者，我們致力於塑造個性化數位生活和人機協作的未來。

默克集團電子科技事業體台灣光電科技總經理張家曄表示，默克憑藉光電科技的創新實力引領產業轉型，積極迎向下一波技術變革。無論是透過提升產品效能、擴充產品組合，或是跨產業合作推動價值鏈升級，我們始終堅信，唯有攜手合作才能驅動台灣電子科技產業不斷突破，持續在國際舞台上穩健發展。」

默克本次展示多項前瞻液晶技術，其中，UB-FFS（Ultra Brightness Fringe Field Switching）液晶材料具備卓越的節能性能、超寬廣視角的真實色彩及高透光率，顯著降低能耗並提升顯示效果，成為AI PC和高對比顯示器的理想選擇。針對中高階液晶顯示器市場，默克推出具高對比與快速反應特性的 PS-VA（Polymer Stabilized Vertical Alignment）技術，顯著提升電競顯示的畫面流暢度。未來將透過材料創新，讓高速液晶搭配快速切換的背光色彩以顯示畫面，取代傳統彩色濾光片混色方式，進一步提升亮度與節能效率，強化影像表現。