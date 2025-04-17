宏碁台灣看好上半年營運成長 Swift AI輕薄NB升級亮相

PC品牌大廠宏碁（2353）17日在台舉行新品發表會，展望後市，宏碁指出，首季台灣整體消費性PC市場衰退，但宏碁自身仍有成長，預估第2季消費性及商用PC業務都會優於去年，維持上半年台灣區成長目標。

宏碁17日在台推出全新AI輕薄筆電Swift系列新品，Swift雷雕新穎設計，簡約有型，配備OLED螢幕並搭載內建NPU的最新處理器，展現強大性能，滿足AI作業的多元需求，而全天候的電池續航力，能隨時隨地保持生產力，專為專業人士、學生及行動工作者打造。

新款Swift Go 14及Swift Go 16搭載全新Intel Core Ultra 200H系列處理器，配備Intel NPU整合AI加速能力，提供強大的處理效能和AI支援技術，帶來高性能與沉浸式體驗，共計七款新品，建議售價42,900-51,900元。

此外，宏碁17日在台同步推出Acer Revo Box迷你AI電腦、Aspire C27美型All-in-one桌上型電腦、Google TV智慧螢幕DA1/GA1、環保螢幕SA3_G0等一系列新品。

展望後市，根據研調機構數據顯示，台灣市場第1季消費性PC整體出貨量下滑，惟宏碁交出逆勢增長成績，宏碁預期第2季度在消費性PC市場仍會成長。

在商用PC方面，宏碁預期今年上半年也會成長；整體而言，宏碁預期今年上半年業績表現會優於去年，下半年在傳統旺季到來下，估下半年出貨量會優於上半年，維持今年全年表現優於去年的目標。

此外，針對美國對等關稅影響，宏碁認為對台灣PC市場影響仍需觀察。