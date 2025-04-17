天瀚擬辦理減資 減資比例約為46.04%

影像產品廠天瀚（6225）17日召開重大訊息說明記者會，天瀚財務主管陳君玫表示，董事會通過為健全財務結構與因應未來發展需要，擬辦理減資以彌補累積虧損。

陳君玫表示，此次預計減資金額約1億2,800萬元，預計消除股份約1,280萬股，減資比例約為46.04%，每仟股約減少460.43股（即每仟股換發約539.57股）。目前公司實際已發行股數約2,780萬股，減資後實收資本額將降至約1億5千萬元，發行股份總數為1,500萬股。

陳君玫指出，此減資案將提請今年6月3日召開的股東常會進行討論，待股東會通過並呈報金融監督管理委員會申報生效後，將授權董事長另訂減資基準日、減資換股基準日及辦理後續減資相關作業事宜。

陳君玫說明，本次辦理減資主要目的為改善公司財務結構，以利未來營運發展。天瀚今年3月營收404萬元，月增28.78%，年減41.02%；累計首季營收932萬元，年減32.3%。公司期望透過此次減資健全財務體質後，能為後續的營運調整與發展奠定較佳基礎。