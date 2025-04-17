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元太董事長李政昊：關稅造成客戶搶著提早拉貨 上半年產能緊張

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
元太17日擧辦2025電子紙產業生態發展論壇，並發表電子紙產業白皮書。記者李珣瑛/攝影
元太17日擧辦2025電子紙產業生態發展論壇，並發表電子紙產業白皮書。記者李珣瑛/攝影

元太（8069）董事長李政昊17日表示，看好電子紙彩色化帶動各項產品的需求成長，將推升元太2025年的營運表現呈逐季成長走勢。但高額對等關稅恐影響今年產品成長力道及幅度。

元太今天在Touch Taiwan 2025系列展，擧辦為期一天的「新視界、無紙境」2025電子紙產業生態發展論壇，會中並首度發布「電子紙產業白皮書」。包括京東方、華星光電、惠科，及友達、群創等40餘家廠商均前往站台力挺。

李政昊受訪時表示，今年電子標籤（ESL）需求強鏡，關稅公布時擔心沃爾瑪會暫緩裝置時程，實則反而更積極；零售業也正面反應。

廣告看板產品因為剛推出，需求仍強。電子書閱讀器和電子筆記本，因為轉彩色，需求是否受影響待觀察。

因為暫緩90天實施對等關稅，客戶紛紛要求提早出貨，造成元太的產能在今年第1季和第2季都很緊張。

他表示，關稅影響是負面的，因為把東西變貴會導致需求下降。這並非短期看得到，長期而言對電子產業都有影響。

元太去年底預期今年營運明顯成長，且會一季比一季好。但對等關稅出來後，關稅出來後，下半年景氣，以及今年的成長力道和幅度都還待觀察。

元太是今年Touch Taiwan系列展參展廠商中，使用攤位最大的一家，達954平方公尺，約是去年展出場地的三倍大，同時聚集40家生態鏈廠商共同展出。

元太董事長李政昊。記者李珣瑛/攝影
元太董事長李政昊。記者李珣瑛/攝影

元太 關稅 電子紙

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