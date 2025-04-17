收購遇搶親！國巨調高對日商芝浦電子收購價至每股5,400日圓
被動元件大廠國巨（2327）日前宣布計劃收購日本感測器大廠芝浦電子（Shibaura Electronics）100% 股權，不過日本電子零件廠美蓓亞三美（Minebea Mitsumi ）搶親，國巨17日宣布調高收購價至每股5,400日圓，較前次大幅調整25.58%，總收購金額上看823.3億日圓。
國巨指出，併購目的擴展感測器業務，預期併購後產生的效益，有四大關鍵，首先是國巨將提供更多的研發資源，以促進芝浦電子的技術領先地位；其次是投入財務資源，進一步支持芝浦電子的成長；再來是提升芝浦電子在日本的生產能力和設備，為未來的成長做準備；最後則是透過國巨全球通路經銷商平台和全球化客戶的基礎，擴大芝浦電子在全球市場的客戶覆蓋範圍，以加速全球市佔率的增長，特別是在美洲及歐洲地區。
針對併購對每股淨值及每股盈餘的影響，國巨說明，整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，擴展感測器業務，故收購後對集團的每股淨值及每股盈餘將有正面助益。
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