劉揚偉：關稅一定有影響 但對鴻海影響小

針對川普關稅是否影響鴻海（2317）布局？鴻海董事長劉揚偉17日表示，「關稅不會影響是不可能的，一定會影響，但是鴻海在相關布局已經在四、五年前展開了，鴻海之前就一直提到，未來的產業是區域化製造，我們四、五年前就開始布局，我們布局早，影響相對比較小」。

工總今天舉行會員大會，劉揚偉應邀出席演講，並在會後接受訪問時，做出以上表示。至於客戶目前最關心的是什麼？劉揚偉說，當然是關稅，因為現在關稅的高低與結果是什麼，沒有人知道，這是最大不確定性。

針對輝達（NVIDIA）的H20晶片無法賣到中國大陸？他說，與客戶有關的問題請客戶回答。