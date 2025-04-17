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劉揚偉：台灣扮AI要角 鴻海助多國建數據中心產業鏈

中央社／ 台北17日電
鴻海科技集團董事長劉揚偉。圖／聯合報系資料庫
鴻海科技集團董事長劉揚偉。圖／聯合報系資料庫

鴻海董事長劉揚偉今天表示，人工智慧（AI）市場發展前景可期，「全球很難跟台灣脫鉤」，算力需求會持續增加，集團正在全球多個國家建構AI數據中心產業鏈，鴻海掌握全球40%伺服器市場。

劉揚偉下午受邀在全國工業總會會員代表大會演講，暢談人工智慧（AI）產業。他先開玩笑說，現場很多出席會員代表想了解關稅議題，「但今天不會講」，不過鴻海集團花費很多時間因應關稅議題，未來有機會再對外分享。

他表示，AI智慧發展有專用人工智慧（ANI）、通用人工智慧（AGI）、超級人工智慧（ASI）三個階段，目前產業處於AGI初期階段，已經實現包括聊天機器人、推理機器人等發展，在行動代理人層面即將實現。

劉揚偉指出，通用人工智慧AGI發展要進入發明創新者和組織協作者等層次，需要更多更龐大的算力，所以未來算力的需求持續增加。

他指出，AI市場發展前景可期，在AI基礎建設，台灣扮演關鍵角色，「全球很難跟台灣脫鉤」。

談到鴻海在AI領域布局，劉揚偉指出，集團主要著眼硬體垂直整合、全球布局、企業治理應用以及軟體三大平台等層面。他指出，鴻海掌握全球40%伺服器市場，涵蓋繪圖處理器（GPU）模組、伺服器到整機組裝與水冷散熱方案。

在全球布局，劉揚偉透露，鴻海集團正在全球多個國家建構AI數據中心產業鏈，也與多個城市打造以生成式AI（Gen AI）為基礎的智慧城市，也正與台灣經濟部洽商合作。

在軟體三大平台，劉揚偉表示，鴻海以生成式AI為基礎，布局智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台，並在高雄建立超級運算中心。

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