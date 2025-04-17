達運攜新一智能、遠近科技 Touch Taiwan展現創新實力

達運（6120）精密、新一智能與遠近科技聯手參Touch Taiwan 智慧顯示展，聚焦智慧顯示、智慧場域解決方案與懸浮影像按鈕技術的創新成果，吸引大量人潮參觀交流，積極探討未來合作機會，肯定三家公司在各自專業領域中的雄厚實力與技術深度。

針對近來的關稅議題的影響，達運董事長蔡國新指出目前尚未感受到直接衝擊，然而不排除未來若原材料進口成本上升、終端售價提高，恐將影響需求，「一切仍待觀察，但我們對今年本業展望仍以持穩為主」。

蔡國新強調，達運不是只賣一個顯示器，而是提供整套解決方案，真正解決客戶問題。隨著新應用逐步落地，達運朝多元場域布局，邁向新一階段成長。

達運精密展出榮獲「2025 Gold Panel 傑出產品獎－材料及零組件類」的智慧綠能安全車用防窺顯示器，具備高效節能、防眩等特性，大幅提升行車安全與顯示效能。達運亦首度亮相全新開發的專業攝影輔助顯示器-On Camera Monitor，由達運團隊全程從規劃、設計、FPGA軟體撰寫、測試至量產一條龍完成。該產品可精準掌握曝光、對焦、色彩等拍攝條件，大幅降低後製成本，協助影像製作團隊一次到位，提升整體工作效率。此外， On Camera Monitor的全紙化包裝更榮獲商周探競爭力100強。

新一智能則以「推動智慧場域建置」為主軸，展示從顯示技術到AI應用的完整解決方案。技術涵蓋透明顯示、電子紙等新型態顯示技術，並具備自供電、顯示器ID設計與軟硬體整合能力，提供高效能、高整合度的應用方案。其與台隆手創館合作的智慧顯示多模態生成式AI增進銷售額方案，榮獲「2025 SDAA 智慧零售獎」，展現AI驅動應用於零售場域的創新潛力，助力產業加速數位轉型。

遠近科技聚焦於直覺化的懸浮影像互動解決方案，展示兩大核心技術：懸浮影像與懸浮觸控。其代表作品UFO Touch 電梯懸浮按鈕突破傳統按鈕平面設計，圖像可懸浮於1.5至2公分高空，搭配紅外線感應技術與提示框燈，實現非接觸直覺操作，已成功應用於台北101商場及醫療場域並榮獲「2024 台灣精品獎」肯定，技術與實用性備受好評。

三家企業的聯合展出，展現集團豐沛創新能量，成功地吸引產業目光，建立深具價值的合作契機。這不僅是一次展覽，更是一場實力的證明與未來的宣示。展望未來，將持續攜手深耕技術、拓展市場，以更堅定的步伐引領產業升級，共同邁向智慧科技的新高峰。