英業達人才獎學金開跑！加碼7伺服器職缺 每人可領64萬

面對科技產業人才缺乏的挑戰，為有效掌握關鍵技術人才，提升核心競爭力，伺服器主板龍頭廠英業達（2356）也透過設置「校園徵才」、「產學接軌」、「優秀人才獎學金計畫」三大機制來超前部署，而團隊近日宣布，2025年優秀人才獎助學金計畫報名正式開跑！此次計畫申請期限只到5月20日止，而每一名通過審核的同學，最高可以領到64萬元的獎助學金，而這次開出的名額共計60名，受補助生在完成大學或研究所學業取得畢業證書後，主動與公司聯繫，並進入公司任職。

英業達指出，團隊為獎勵大學及研究所在學之成績優秀人才，使其可專注於課業及專業能力養成，而特地設置了「優秀人才獎助學金辦法」，並逐步的攜手國內各大專院校，積極落實產學接軌，而團隊自2022年開始，已連續3年舉辦「優秀人才獎助學金計畫」，目的就是為了讓所有仍在校就讀的學生，在安心學習的同時，也能提前擁有獲得預聘職缺的機會。而大學部三、四年級的學生，每年可領到12萬元獎助學金，而碩士一、二年級的同學，每年則可領到20萬元的獎助學金。

據悉，英業達的獎學金計劃覆蓋多個學科領域，包括電子、電機、機械、資工、資管等，補助項目包括在學期間兩年學雜費以及每月生活補助金等，申請資格為大三、大四學生與碩士生，獎助金額最高可達新台幣64萬元。而受補助生在完成大學或研究所學業取得畢業證書（或大學或研究所畢業後義務役役畢）後三十日內，主動與集團聯繫，並進入英業達任職(領取補助一年，服務至少滿1年，以此類推)。公司期望，透過獎學金的設置與推展，讓學生超前部屬了解產業現況，擁有學以致用的發揮舞台，確立未來的職涯方向。

對此，英業達此次共計開出至少16種不同類型的職缺，其中，集團近年佈局主力「伺服器產線」，就開出了至少7個稀有職缺，引發市場關注，根據英業達此次提供的招聘資料顯示，這7大職缺分別為：伺服器SI Simulation工程師、伺服器散熱設計工程師、伺服器機構設計工程師、伺服器電源設計工程師、伺服器BIOS設計工程師、伺服器BMC設計工程師、伺服器硬體設計工程師。由此可見英業達積極擴大伺服器產品線佈局的決心。