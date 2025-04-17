DDoS攻擊持續升溫 中華電信監測：台灣每日被攻擊35次

隨著全球數位威脅加劇，駭客攻擊持續發生，尤其2024年起DDoS攻擊頻率持續上升，全球攻擊次數較去年成長53%，最大攻擊流量更到達5.6Tbps。根據中華電信（2412）SOC團隊監測，國內每日平均發生約35次DDoS攻擊，2024年9月與2025年初，親俄駭客組織NoName057與RipperSec接連對台灣政府與企業發動攻擊，導致多個對外網站運作受影響。

面對嚴峻挑戰，中華電信強調，迅速應對，透過高效流量清洗技術，協助企業在最短時間內恢復正常運作，展現領先的資安應變能力。中華電信集團是資安領域的重要參與者，深耕資安技術研發，將持續投入資源，協助企業強化數位防禦能力，共同推動資安生態發展。

近期中華電信及中華資安國際參加「CYBERSEC 2025 臺灣資安大會」，展出側翼攻擊、Zero-Day漏洞、端點防護、邊界防禦、資安監控等提供全方位資安解決方案，並特別針對上市櫃公司與零售業最新資安挑戰與法規趨勢，提供深度剖析與解決方案，協助企業強化數位安全防線，提升營運韌性，現場吸引眾多企業高層、專家學者與資安從業人士共襄盛舉。

面臨嚴峻的駭客威脅，企業面臨的財務損失與信譽風險與日俱增，尤其對上市櫃公司而言，嚴格遵循資安合規標準已成穩健營運的關鍵。為協助企業強化資安治理，中華電信指出，在資安大會舉辦「企業資安挑戰與合規標準：打造穩固營運基礎」專題講座，深入剖析當前資安風險，並針對ISO 27001、NIST CSF等國際標準，提供最佳實踐方案。此外，中華電信亦協助企業落實上市櫃公司資通安全管控指引及新版ISO/IEC 27001標準，透過專業ISMS顧問團隊，輔導企業取得認證，建立完善的資安防禦機制，協助企業循序漸進地建立更堅實的資安堡壘。

針對零售業，中華電信表示，則因應2024年經濟部修訂發布的《零售業個人資料檔案安全維護管理辦法》，於大會攤位舉辦整點分享，解析修法影響，並提出實務對策。企業可導入「HiNet 先進網路防禦系統」與「HiNet企業防駭守門員」，有效防範外部網路入侵；同時透過ISMS/PIMS顧問輔導服務，全面盤點個資蒐集、處理及應用環節，落實適當的安全機制。透過這些措施，企業將能快速適應新法規要求，提升資安防護能力，進一步強化整體營運韌性。

此外，中華電信子公司中華資安國際是國內唯一連續六年榮獲行政院資安評鑑5A最高評價的優質資安公司，也是國際顧問公司Frost & Sullivan連續四年評價為台灣最佳資安服務公司。客戶涵蓋金融、高科技、製造、醫療保健、零售、關鍵基礎設施、政府等，服務近百萬消費者、服務300多家大型企業、4萬家中小企業以及近百萬家庭和行動用戶客戶。

近年來中華資安國際業務範圍也拓展至海外，包括泰國、越南、馬來西亞等東南亞地區，以及東北亞、美洲、歐洲、非洲等地，戮力成為國際資安服務品牌。中華電信集團強調，未來將持續推動資安解決方案，並透過專業顧問輔導與技術支援，協助企業應對資安挑戰，攜手打造更安全的數位環境。