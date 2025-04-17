遠傳AI防、打詐建功 「打詐智靈」每月攔阻逾10萬通電話

遠傳電信（4904）近年積極以AI技術投入資安及打詐、防詐，遠傳指出，因應詐騙手法日新月異，遠傳也致力以AI技術投入防詐打詐，建立全台第一個AI預測詐騙自動偵測系統「打詐智靈」，今年第1季每月平均攔阻超過10萬通電話、5千則簡訊，並建立「詐騙行為特徵資料庫」，持續強化AI機器學習模型。

年度資安盛會「CYBERSEC 2025臺灣資安大會」17日落幕，遠傳電信攜手子公司數聯資安，以「資安防線升級 AI Agent引領未來」為主軸，聚焦AI在資安營運實戰中的應用實力，透過AI升級資安防線，結合電信等級的基礎設施與資安防護，共同打造企業營運不中斷的防護生態系，更強化國家數位韌性。

數位發展部部長黃彥男16日至遠傳及數聯資安展區，深入了解「SOC x AI Agent聯防監控服務」的智慧防護運作。面對當前高度演化的威脅情境，遠傳與數聯資安積極響應政府政策，透過AI技術應用上的前瞻佈局，攜手產官學界共同打造更安全、更具信任的數位國家環境，落實賴清德總統「資安即國安」精神。

數聯資安此次也首次公開的「SOC x AI Agent聯防監控服務」，其核心不僅是AI機器學習與行為分析技術的應用，更在於導入具備自主判斷與決策能力的AI Agent，改寫了SOC的定義。相較於傳統SOC高度依賴人力分析與手動處置，AI Agent能即時識別威脅、預測風險走向，並自動優化應對策略，協助企業精準監控、快速回應、持續進化，打造真正智慧韌性的資安營運中心，成為穩固企業韌性的關鍵後盾。

因應詐騙手法日新月異，遠傳也致力以AI技術投入防詐打詐，除建立全台第一個AI預測詐騙自動偵測系統「打詐智靈」，也與全球網路資安領導廠商Allot合作推出之「防駭心守護」與「兒少心守護」服務，針對消費者與中小企業提供強化的網路安全防護，抵禦日益嚴峻的數位威脅。

遠傳表示，「防駭心守護」能即時檢測與阻攔詐騙網址，平均每月阻擋18億次風險網站連結、累積偵測偽基站400個，守護民眾財產安全；「兒少心守護」則更清晰與細緻地管理流量與可視性，確保青少年的網路安全與健康。此兩項服務皆無需下載安裝應用程式，申辦後即可啟用，毒駭資料庫會自動且即時更新，確保用戶自身與家人的日常網路使用安全無虞。