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集邦：美國關稅政策帶動拉貨潮 Q2記憶體合約價漲幅將擴大

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
集邦預估第2季記憶體合約價漲幅將擴大。（路透）
集邦預估第2季記憶體合約價漲幅將擴大。（路透）

集邦今日發布最新調查指出，美國「對等關稅」政策於4月9日上路，隨後又宣布給予多數地區90天寬限期，政策的反覆已實質改變記憶體供需方操作策略。TrendForce資深研究副總吳雅婷表示，由於買賣雙方急於在寬限期內完成交易、生產出貨，以應對未來政策的不確定性，預期第2季記憶體市場的交易動能將隨之增強。

寬限期的出現，暫時緩解市場對關稅壁壘導致需求下滑的疑慮。然而，基於對未來美國關稅政策走向不明的擔憂，採購端普遍秉持「降低不確定因素、建立安全庫存」的心態，積極提高DRAM和NAND Flash的庫存水位。

集邦 指出，受到積極備貨潮帶動，第2季的DRAM和NAND Flash合約價調漲幅度皆較原本預期擴大。然而，這波漲勢的動能可能僅限於第2季。主要來自對關稅敏感的美系品牌和有出口需求廠商的記憶體需求，將因為90天寬限期提前於2025年上半年釋放，改變了傳統的季節性模式。而美國關稅的最終走向，將成為下半年記憶體市場供需與價格變化的最重要觀察指標。

美國 記憶體 關稅

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