研華助力氫谷動能 邁向氫能巴士智慧新紀元

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）17日宣布與高雄氫谷動能股份有限公司共同合作，協助其自主設計與製造的台灣首輛國產氫能電動巴士智慧化升級。此款氫能電動巴士由氫谷動能全自主設計，具備約15分鐘快速加氫、續航超過450公里的卓越效能，並導入研華智慧巴士AI解決方案，進一步提升行車安全、駕駛行為管理、預防性維修以及降低營運成本，已於近日順利完成首次公開道路測試，為台灣推動新能源智慧交通開啟嶄新篇章。

研華智能服務事業群資深協理林威佐表示：「在此次氫能巴士專案中，研華專注於透過Edge AI與車載智慧平台，賦予交通載具更多即時感知與智慧判斷的能力。研華智慧巴士AI解決方案整合的TREK車載電腦可即時分析車輛行駛數據，並支援前車距離監控、車道偏移警示、盲點偵測、駕駛異常行為辨識等AI安全功能。此外，系統也涵蓋到站預報、多媒體廣告播放、車隊調度與駕駛班表管理，協助營運業者全面提升行車安全與營運效率，降低故障率與事故風險，實現『Safety & Efficiency』的雙重目標。」

林威佐進一步強調：「隨著氫能技術的快速發展，智慧車載系統的整合將成為新能源載具不可或缺的核心。研華將持續透過智能車載系統協助合作夥伴打造數位化、智慧化、且符合永續發展的氫能新世代車隊，結合『智能 + 氫能』，打造高效潔淨的未來移動新標準。」

氫谷動能董事長鄭英豪指出:「面對全球2050年淨零碳排的發展目標，台灣也正加速邁入氫能交通時代。本次發表台灣首輛自主設計與製造的氫能電動巴士，搭載日系 2.5 代 85kW 燃料電池、國產 235kW 直驅式馬達及 36kWh 輔助電力系統，並配備 30 公斤容量供氫模組。加氫時間僅需約 15 分鐘，便可續航超過 450 公里，具備快速補能與長效行駛的雙重優勢。此款氫能電巴已實施實地道路測試驗證，透過搭載研華智慧車載系統，可全面提升行車安全性與乘客舒適度，智能產品效能極佳，不僅展現了台灣製造的技術實力，也為邁向綠色運輸奠定關鍵基礎。」

研華在智慧巴士與商業車輛解決方案領域深耕近二十年，憑藉豐富的全球實績與技術底蘊，此次攜手氫谷動能成功實現台灣首輛國產氫能巴士上路，象徵台灣新能源運輸邁向智能化的重要里程碑。研華未來將持續結合AIoT智慧平台與車載系統，助力更多產業夥伴，共同加速智慧交通應用落地，呼應2025研華品牌策略宣言「Edge Computing & WISE-Edge in Action」，實踐「智能地球的推手」品牌願景。