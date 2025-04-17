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電子紙材料在台美生產 元太：評估是否擴大美國產能

中央社／ 台北17日電

針對美國高關稅政策，元太科技董事長李政昊今天表示，美國已有工廠，電子紙材料都在台灣、美國生產，只有模組在中國生產，是否擴大美國廠產能尚須評估。

Touch Taiwan智慧顯示展16日登場，今天邁入第2天，李政昊邀請電子紙供應鏈廠商參展，他說，除自家電子紙模組在中國生產，還有中國電子紙生態圈夥伴的模組廠，都將受關稅影響，但整體影響目前仍無法預估，希望關稅議題能儘快落幕。

李政昊表示，美國高關稅政策將造成美國物價上漲，零售業對電子紙標籤需求將更強，尤其美國零售業需要自動化的趨勢下，零售業的廣告海報更換也須自動化，採用電子紙標籤最合適。

他解釋，零售業廣告需要的電子紙螢幕顏色應更貼近紙，不需太亮的顯示螢幕，但卻需要更大的螢幕、價格親民的電子紙；元太投資下一代電子紙生產線，目標就是要做更大的電子紙螢幕。

他表示，電子紙顯示器除目前的功能外，期盼3年後可以看視頻，提供良好的影像服務。

他指出，電子紙廣告看板比液晶顯示器省電，室內電子紙用1顆電池，液晶顯示器要32顆，若是戶外則增至120顆。

研調機構Cinno電子紙產業首席分析師周華表示，電子紙的微杯型電泳技術用於彩色電子紙，此外還有微腔、電潤濕、膽固醇液晶等技術

周華指出，電子紙在2008年到2011年技術快速導入商業化產品，銷量也快速成長；但2012年至2015年受蘋果推出平板電腦衝擊，不過2017年電子紙找到新商機，就是零售市場的電子紙標籤，2017年迄今每年成長比率都呈現兩位數成長。

美國 電子紙

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