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德誼數位插旗南港LaLaport 搭母親節檔期祭出限時優惠

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全台最大Apple優質經銷商德誼數位DATA EXPRESS宣布，將在4月19日進駐嶄新落成的南港 LaLaport一樓，是台灣第36間的德誼數位旗艦門市，更是南港地區首個據點，德誼指出，因應門市新開幕和即將到來的母親節，德誼數位更加碼推出五大優惠活動回饋，透過3C科技裝備升級為日常加分。

德誼數位指出，新門市的試營運期間，吸引不少果粉及民眾來店搶鮮體驗新機。德誼數位總經理鄧美慧表示，南港 LaLaport 是結合多元休閒娛樂的熱門話題新地標，更位處重要交通地段，能夠同時造福附近居民、親子族群以及周邊商辦大樓的目標族群。德誼數位也希望透過卓越的高品質服務，讓更多元的族群都能在門市專業顧問引領之下，找到最合適的產品服務。

現在德誼數位在全台擁有 36 間實體門市、5 間維修中心以及便捷的網路門市，最新南港 LaLaport 門市為南港居民及周邊上班族提供便利服務。歡慶新店開幕，祭出六大驚喜活動，加入會員好禮獎不停。

德誼數位表示，南港LaLaport門市限定專屬的限時六大驚喜活動，自 4 月 19 日起至 4 月 27 日將一連九天推出限量優惠，包含五星打卡禮活動；會員限定優惠；購買 MacBook Pro 一元加購 HomePod mini；購買 iPhone 指定機型，一元加購 AirPods；購買指定機型贈好禮；潮流音響買大送小。

MacBook Pro 親子

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