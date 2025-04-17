Collaborate Taiwan 2025 協作機器人盛會首度移師台灣

全球協作型機器人領導品牌Universal Robots（UR，優傲科技） 17日宣布，Collaborate協作機器人盛會將於2025年5月8日首度移師台灣，在新竹喜來登盛大登場，今年首度於台灣舉辦，不僅將亮相最新產品 AI Accelerator（AI加速器），並將匯聚 TÜV SÜD、梅卡曼德機器人、 Robotiq等海內外產業專家與與UR+ 生態系夥伴，共同揭示協作自動化的最新突破與實務經驗。

與會者亦近距離體驗超過 20 組協作機器人實機應用展示，聚焦半導體、電子零組 件、金屬加工、醫療製藥等重點產業應用場景，全面激發創新思維，邁向智慧製造新紀元。

當全球製造業者面臨日益高漲勞動力短缺挑戰時，Universal Robots 提供了強而有力的解 方：協作型機器人，具備易於部署、靈活調整與擴充的特性。

UR機械手臂以直覺式的PolyScope平台為基礎，協助企業在無需複雜程式設計或長時間整合的情況下，保持高生產力與競爭力。這項策略的核心在於UR+——全球最大的協作型機器人認證解決方案生態系統。

UR+提供超過 500 項即插即用的原件與解決方案，讓製造業者能更快速且有信心 地打造專屬自動化解決方案，確保相容性與穩定性。 在如台灣等高速成長市場，靈活性尤為關鍵。國際機器人聯盟（IFR）將台灣列為全球前15大機器人應用國之一。Universal Robots 很榮幸能協助台灣的產業加速數位轉型，助力企業突破缺工瓶頸、邁向智能升級。

AI Accelerator、UR Care 支援計畫台灣正式亮相面對AI與機器人技術融合的未來趨勢，UR 將於本次活動亮相新品AI Accelerator（AI 加 速器），搭載 NVIDIA Jetson Orin 嵌入式運算模組，並與全新 PolyScope X 軟體平台深度整合，提供開發者更強大的運算效能與系統整合能力，讓開發更快速、智慧應用更容易實現 ，並顯著縮短開發與上市時間。

此外，全新推出的「UR Care」支援計畫亦將成為活動亮點之一，透過預防性維護與完整支 援機制，協助企業延長機器人使用壽命、降低非預期停機風險，確保自動化投資效益最大化。