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凱鈿 PDF SDK技術再升級！攜手全球代理商擴大國際市場

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
凱鈿產品策略長蘇俊欽。記者吳康瑋／攝影
凱鈿產品策略長蘇俊欽。記者吳康瑋／攝影

資訊軟體服務業者凱鈿（7737）17日宣布，旗下核心技術PDF軟體開發套件（SDK）ComPDF全面升級。ComPDF整合AI引擎、強調私有化部署（Self-Hosted Deployment） 與跨平台支援，協助企業與開發者快速導入文件數位流程，成為市場上少數可同時支援Web、Windows、Mac、iOS、Android、API（應用程式介面）與私有化部署的 PDF 技術供應商。

凱鈿也預計於第2季底推出結合大型語言模型（LLM）與文件知識庫的 AI 智能文件處理解決方案，企業可透過自然語言檢索內部文件資料。在全球市場布局上，凱鈿藉由全球代理經銷夥伴，已將觸角延伸至美國、日本、新加坡、泰國、印度、德國等地，逐步深化當地技術支援與銷售通路，持續推動技術輸出與國際市場擴張。

凱鈿產品暨策略長蘇俊欽表示，ComPDF是凱鈿所打造像樂高組合般的模組化PDF軟體開發套件（SDK）解決方案，不僅能跨平台整合PDF功能，也讓企業可以根據自身需求彈性選擇，無縫打造最適合的工作流程。」ComPDF 目前客戶橫跨多元產業，包括 IT、建築、餐飲、製造、保險、金融等行業，成功協助企業加速數位轉型，提升營運效率。

凱鈿解釋，這次ComPDF升級著重於AI技術導入與開發彈性改善，強化企業在文件處理流程中的智能應用能力。升級內容包含 AI 轉檔技術，能顯著提升轉檔效率與格式準確度；AI 表格識別與結構化內容萃取技術，可精準提取 PDF 中複雜的表格資訊，減少人工標記與錯誤率； AI 版面分析功能可自動辨識內容區塊，整體辨識準確率高達 99%。

此外，凱鈿也全面升級Web SDK，支援線上內容編輯、測量等應用，使 ComPDF 同時具備高彈性組合能力，支援私有化部署、多語系、多平台與跨裝置使用，協助開發者快速建構專屬商業應用，為市場上少數多平台支援的 PDF 技術方案。

展望第2季，凱鈿將推出企業專屬 AI 智能文件處理解決方案，透過大型語言模型（LLM）和文件知識庫整合，支援自然語言查詢，協助企業更有效檢索與應用內部文件資料。凱鈿具有資安的高度合規性，鎖定金融、法律、醫療等高知識密集產業，解決企業資訊搜尋痛點。

凱鈿創辦人兼董事長蘇柏州表示，「今年我們聚焦技術升級與國際市場拓展，透過日本、美國、新加坡子公司提供在地化營運與支援服務，並結合全球經銷代理，進一步強化技術輸出能力與品牌能見度」。

事實上，凱鈿自今年2月登錄興櫃後，面對大環境的快速變化，秉持敏捷、技術創新的精神並積極拓展國際市場，同時持續提升內部營運效率與優化成本結構。公司近日公告2025年第1季自結合併營收近新台幣一億元，較去年同期略微下滑3%，因目前部分營收來自於專案，故受專案時程及結案時點而致營收有短期波動現象，未來仍將透過產品多元組合及全球市場的拓展，提升業績成長動能。

凱鈿產品策略長蘇俊欽。記者吳康瑋／攝影
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凱鈿SDK技術升級。記者吳康瑋／攝影
凱鈿SDK技術升級。記者吳康瑋／攝影

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