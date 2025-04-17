快訊

光陽經營權之爭暫落幕 柯俊斌掌舵會反轉電動車戰略？

嗆賴清德要消滅在野黨 朱立倫號令藍營今晚北檢戰獨裁

三個雞婆救命！照大腸鏡意外切除癌化息肉 台積電女員工淚謝醫護

網傳間接出貨HBM給華為 智原：不實謠言

中央社／ 新竹17日電
高頻寬記憶體（HBM）。（聯合報系資料庫）
高頻寬記憶體（HBM）。（聯合報系資料庫）

網路社群散發及影射智原配合客戶運作，解焊高頻寬記憶體（HBM）出貨給華為，智原今天公告表示，是不實謠言，與華為並無直接或間接業務往來。

智原指出，公司一切營運皆配合法遵，與華為並無直接或間接業務往來，並無謠言指稱配合客戶運作，解焊HBM出貨給華為的情事。

智原今天早盤股價急殺，跌破200元關卡，滑落至194元，下跌18元，跌幅達8.49%；不過，在公司公告說明後，股價跌勢收斂，最高攀升至207元，下跌5元。

在代先進封裝客戶採購HBM策略挹注下，智原3月營收達新台幣34.83億元，第1季營收74.38億元，皆創下歷史新高。

智原 營收 華為

延伸閱讀

華為與上汽合作打造汽車新品牌「尚界」 首款車型2025年秋季上市

控網攻亞冬運、華為「行為惡劣」 中國高調通緝3美特工

晶片被用於華為高階AI處理器 路透：台積電恐遭美罰款330億元

華為3款新平板曝光 最高搭載麒麟9系列晶片

相關新聞

Collaborate Taiwan 2025 協作機器人盛會首度移師台灣

全球協作型機器人領導品牌Universal Robots（UR，優傲科技） 17日宣布，Collaborate協作機器人...

網傳間接出貨HBM給華為 智原：不實謠言

網路社群散發及影射智原配合客戶運作，解焊高頻寬記憶體（HBM）出貨給華為，智原今天公告表示，是不實謠言，與華為並無直接或...

億光與IKEA專利爭議和解！撤回美、德訴訟 聚焦核心業務

LED封裝大廠億光電子（2393）近日宣布，已與瑞典家居零售品牌IKEA就先前的專利爭議達成和解。基於雙方共識，億光已正...

凱鈿 PDF SDK技術再升級！攜手全球代理商擴大國際市場

資訊軟體服務業者凱鈿（7737）17日宣布，旗下核心技術PDF軟體開發套件（SDK）ComPDF全面升級。ComPDF整...

影／不受關稅戰影響 元太：缺工下需求更強勁

2025電子紙產業生態發展論壇今天在Touch Taiwan 2025系列展中舉行，元太董事長李政昊談到關稅對產業的影響...

微星冠名Mercedes-AMG Esports戰隊 出征RENNSPORT R1

全球AI與電競領導品牌MSI微星（2377）持續深化與豪華性能車品牌Mercedes-AMG的戰略合作關係，今日宣布以聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。