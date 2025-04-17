網傳間接出貨HBM給華為 智原：不實謠言

網路社群散發及影射智原配合客戶運作，解焊高頻寬記憶體（HBM）出貨給華為，智原今天公告表示，是不實謠言，與華為並無直接或間接業務往來。

智原指出，公司一切營運皆配合法遵，與華為並無直接或間接業務往來，並無謠言指稱配合客戶運作，解焊HBM出貨給華為的情事。

智原今天早盤股價急殺，跌破200元關卡，滑落至194元，下跌18元，跌幅達8.49%；不過，在公司公告說明後，股價跌勢收斂，最高攀升至207元，下跌5元。

在代先進封裝客戶採購HBM策略挹注下，智原3月營收達新台幣34.83億元，第1季營收74.38億元，皆創下歷史新高。