APTT大股東戴永輝推動TBC轉型 獲銀行團275億元授信

本土第三大有線電視多系統業者（MSO）台灣寬頻通訊（TBC）集團委由台北富邦銀行、國泰世華銀行、安泰銀行共同統籌主辦275億元聯合授信案，於4月10日完成動撥。

本次聯貸資金主要用於償還既有金融借款及充實營運週轉金以優化集團資金運用效益，由額度管理行台北富邦銀行與國泰世華銀行共同擔任帳戶管理銀行。本次聯貸案共獲20家金融機構響應。顯示金融業看好集團營運前景。

台灣寬頻通訊集團旗下的五個有線電視經營者包括南桃園、北視、信和、吉元及群健，深耕有線電視產業二十餘年，近年由大豐有線電視大股東戴永輝入主管理營運，除強化基礎網路建設，成為智慧家庭、智慧城市，乃至智慧國家政策的發展核心外，並且積極促使企業轉型推廣寬頻及網路佈建及平台上延伸的各種多元加值服務，讓集團內有線電視及寬頻業務有多樣化、客製化的方案選擇，滿足民眾日常影視需求，增加用戶黏著度。

台灣寬頻通訊集團積極推動轉型，與上市公司大豐有線電視（6184）強強聯手，採用其寬頻品牌「大大寬頻」共同行銷並合作串聯機房，於特許經營區域內提供光纖上網服務體驗，訂閱戶數年均成長率近11%，集團寬頻業務滲透率亦提升至逾50%，轉型表現成績斐然。

台灣寬頻通訊集團近期也搭配OTT影視串流平台、居家監控、遠距教學等訂閱服務，力拚產業轉型升級，強化集團服務附加價值。

台灣寬頻通訊集團目前在有線電視產業市占率達14.39%，為台灣第三大MSO，主要業務地區覆蓋桃園市、新竹縣、苗栗縣及台中市等地區。

展望未來，台灣寬頻通訊集團將持續深化本業、擴大多元布局，強化與策略伙伴合作關係，打造更具前瞻性的媒體與通訊生態系。藉由本次聯貸案所獲資金動能，集團除改善財務結構外，亦將積極布局新世代數位基礎建設、加速數位轉型及創新應用。