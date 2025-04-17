微星冠名Mercedes-AMG Esports戰隊 出征RENNSPORT R1

全球AI與電競領導品牌MSI微星（2377）持續深化與豪華性能車品牌Mercedes-AMG的戰略合作關係，今日宣布以聯名戰隊「Mercedes-AMG Esports Team MSI」正式投入最新的虛擬賽車電競賽事 — RENNSPORT R1，挾帶兩大領導品牌的極致性能基因，爭奪晉級沙烏地阿拉伯電競世界盃 (Esports World Cup, EWC) 的門票。

MSI與Mercedes-AMG兩大品牌以「極致效能與工藝」為共同語言，將電競科技與賽道工程美學完美融合。此次合作不僅展現雙方在頂尖領域的夥伴關係，更透過MSI不斷突破的工藝技術，為選手打造精準、穩定且具沉浸感的模擬操作平台，幫助選手在比賽中發揮操控技藝，提升臨場反應與競技表現，呈現極致電競體驗。

此次「Mercedes-AMG Esports Team MSI」參賽的RENNSPORT R1，是在創新模擬賽車平台RENNSPORT上舉辦的頂級賽事。整體賽季分為兩大階段：首先是「The Seeding Stage」，選手們將透過個人計時排名，爭奪有利的小組賽起跑位置；緊接著是正在進行中、競爭激烈的「Dynamic Group Stage」，採四人小組制，各組晉級隊伍將能獲得前進今年夏季於利雅德舉行的電競世界盃 (EWC) 總決賽資格，角逐模擬賽車界的最高榮譽。

微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI 與Mercedes-AMG的合作象徵著科技與賽道精神的完美交會，不但體現MSI對頂級電競賽事的投入，亦結合了MSI高效能硬體實力與Mercedes-AMG的賽道王者精神。我們期待 Mercedes-AMG Esports Team MSI在RENNSPORT R1賽事旗開得勝，再創佳績。」

微星持續透過全球電競合作布局高效能形象，從專業模擬賽車到創作者筆電、AI伺服器，全面實踐「科技驅動體驗」的品牌理念。此次與Mercedes-AMG攜手出征RENNSPORT R1賽事，不僅展現微星電競品牌實力，也將透過技術與賽道文化連結更多年輕用戶與專業玩家。