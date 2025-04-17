台灣產業AI化大調查 反映產業從概念認知到實際應用的落差

人工智慧科技基金會（AIF）今日發表《台灣產業AI化大調查》，調查結果顯示，近五成企業未宣布AI相關的發展策略，2025年的表現亦僅37.6分，尤其零售貿易服務業僅13.7 分，表現最低。顯示目前多數企業仍停留在工具與技術的輔助層級，尚未建立完整的AI導入路徑圖。且各產業在數據治理與依循AI準則的表現皆偏低，超過四成企業表示沒有或不確定採用AI準則，平均分數更為所有指數中最低（20.4 分）；即使ICT 產業也僅20.3分。

為了掌握台灣產業在AI發展中的實際需求與挑戰，AIF自2022年起持續每年進行《台灣產業AI化大調查》，是由產業端發動、獨立第三方非營利組織進行的長期研究。

2025年的調查聚焦於「AI在企業落地的關鍵」，調查進行時間為2025年1月至2月底。調查結果顯示，雖然企業對AI的關注與認知已明顯提升，但從「知道 AI」到「用 AI」之間，仍有一道難以跨越的實踐鴻溝。

2025年與2023年在企業經營（Business）層面，AI指數平均僅32分，與往年持平。愈來愈多企業已經開始將AI納入發展規劃，相關比率較往年有所提升，反映出企業對AI的戰略價值有更高的認識。

另外，資通訊（ICT）產業的AI指數下降（由44.7降至41.7），推測主因在於企業對自身AI發展的評估方式轉變。另一方面，在過去AI指數相對落後的製造業、政府機關及其他產業，則在本次調查中指數呈現顯著成長（由24.4提升至33.1）。

AIF表示，由於本調查以企業自評為主，過去許多企業在尚未進行內部盤點前，對自身 AI發展程度抱持較為樂觀的看法。在實際導入AI後，著手進行內部資源盤點時，企業才意識到內部資料整備不足、數據治理機制等尚未完善，甚至是需要優化業務流程等，因而導致評分相較先前有所下滑，這也反映出從概念認知到實際應用的落差。

這一變化顯示，近兩年來，生成式AI工具的發展加速了這些產業對AI的認識與應用，使其AI 指數有所提升。而這些企業多半仍在生成式AI工具的應用與探索階段。

儘管部分產業的AI指數有所進步，但企業在AI導入過程中仍面臨諸多挑戰。隨著 ChatGPT 等技術的普及，企業開始意識，並對AI懷抱興趣。然而，在真正落實AI應用時，由於缺乏數位轉型的基礎而窒礙難行，必須先建立良好的數位基礎，包括完善的數據治理、數位化流程，以及內部AI人才培育。唯有如此，才能確保AI技術的落地應用發揮最大價值，為企業帶來真正的競爭優勢。

比對歷年來調查結果，可以發現雖然有政策大力協助，培育許多人工智慧人才，但是如何從「聽到 AI」、「知道 AI」、「做到 AI」，到全面部署導入AI，仍然有幾個常見的環節難以跨越。例如：不了解應用場景的重要性，誤以為AI如同過去使用過的套裝軟體系統，只要導入、學會操作，就能立即看到效果；雖然缺乏AI人才，但不知道什麼是真正的AI人才，也不確定進來公司後的真正職能，缺乏對模型訓練、推論、裝置端AI與雲端 AI 等技術關鍵詞的準確認識；資料尚未整合或無明確治理策略，卻急於上線應用；重視外部工具導入，卻忽略內部組織能力的培養與明確策略。