億光與IKEA專利爭議和解！撤回美、德訴訟 聚焦核心業務

LED封裝大廠億光電子（2393）近日宣布，已與瑞典家居零售品牌IKEA就先前的專利爭議達成和解。基於雙方共識，億光已正式撤回在美國及德國對IKEA提起的專利訴訟，此舉有助於降低公司未來潛在的訴訟風險與相關費用支出。

億光指出，此次與IKEA達成協議並撤回訴訟，是基於雙方的互信與合作精神，體現了對智慧財產權議題的相互尊重，並促進了雙方在全球市場的良性互動。此和解有助於億光消除法律上的不確定性，將資源更集中於核心業務的發展與創新。

億光長期專注於LED封裝技術的研發與創新，持續提升產品在發光效率、散熱及可靠性等方面的表現，技術應用涵蓋車用LED、Mini/Micro LED、高功率照明、不可見光等多個高成長潛力領域。公司強調，未來將持續致力於技術創新與全球市場拓展，透過多元合作模式，鞏固市場地位並確保技術價值。

本次專利爭議的和解落幕，市場預期將使億光能更專注於LED本業的營運與發展，億光則表示將持續攜手全球合作夥伴，共同推動LED市場的技術進步與可持續成長。