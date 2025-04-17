義隆旗下義明與元太合作 共推電子閱讀器屏下環境光感測方案

義隆（2458）旗下義明科技與元太（8069）合作，共同推出最新電子書閱讀器應用，也就是屏下環境光感測解決方案。

上述雙方合作，是以義明開發的屏下環境光感測晶片，運用於元太的電子紙，推出屏下環境光感測解決方案，近期將於 Touch Taiwan 展會中展出。義明的感測晶片標榜可提供環境光照度與色溫，供電子紙顯示器調節亮度與色彩表現。

義明產品應用除了手機以外，也順利導入電子紙閱讀器市場，其屏下環境光感測晶片強調即使安裝於穿透率極低的電子紙顯示器下方，也能精準偵測外部光源，排除顯示模組光源的影響，實現高效準確的光源感測，並支援無需機殼開孔的極窄邊框設計。

義明董事長張鴻德指出，看好屏下環境光感測技術在電子書閱讀器與電子紙領域的應用潛力，透過高度整合的軟硬體方案，該公司可為品牌客戶提供更大的設計彈性，也讓裝置節能與續航力有所突破。